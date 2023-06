Crispiano: increíble cantidad de votos en blanco y nulos

Crispiano Adames advirtió ayer sobre la excesiva cantidad de votos nulos y blancos en las primarias del PRD y enlistó una serie de hechos fraudulentos que se mencionan, pero que no le consta que se dieron en las elecciones internas del colectivo oficialista.

En las primarias hubo un 16% (71.053 votos blancos y nulos): 47,860 (10.84%) en blancos y 23,193 (5.25%) nulos.

Publicidad

Nos llama poderosamente la atención el alto grado de votos nulos y votos en blanco y he buscado referencia nacionales e internas de los partidos y jamás había visto una elección con tantos votos nulos y en blanco, exclamó Adames, al hacer un balance de las primarias del domingo.

Hay una cantidad increíble de votos sobre todo en blanco, es decir la persona se levantó de su casa y fue a votar por nadie..eso es raro... se traduce en un voto castigo o lo otro que pudiera ser que fueron votos montados para tratar de equilibrar los escenarios, añadió el diputado y precandidato.

Adames dijo que hay cosas que se dicen, pero que no le constan como que las urnas fueron alteradas, que en los padrones entraban gente a votar sin verificar las cédulas, que dejaban entrar a votar en la papeleta con el gancho previamente marcado en la papeleta para después ir a cobrar. A mi no me consta...lo están diciendo otros.

El precandidato dijo a sus seguidores que siguen como en Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial, donde la gente tenía que esconderse en las catacumbas...pero no los vamos a desproteger.

Cualquiera que se sienta perseguido, arrinconado, presionado le pido que me lo indique porque yo le digo al gobierno... un mensaje no al designado aunque sea vicepresidente, porque hay un presidente.

También dijo que no era un mal perdedor, pero una cosa es perder en buena lid y otra en mala lid.

Se están denunciando situaciones graves y más si el Tribunal Electoral lo acepta, expresó Crispiano Adames y dijo que en la próxima reforma electoral se debe incluir la renuncia de todos los candidatos, incluso los de elección popular que aspiren, para evitar conflictos como lo que se propiciaron, los cuales vulneran la democracia.

A sus seguidores, Adames les dijo que van a luchar por opciones electorales que le devuelvan al dirigente y bases del PRD el respeto que se merecen.

Contenido Premium: 0