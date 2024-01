Defensa de RM exige garantías en caso New Business

La defensa del candidato presidencial, Ricardo Martinelli, no renunciará a que se le brinden las garantías correspondientes en el proceso por el caso New Business, recalcó el abogado Carlos Carrillo Gomila.

Además del recurso de casación, el equipo del expresidente ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad y una recusación contra la magistrada María Eugenia López.

"Los tiempos (de los recursos) son sucesivos. Uno tiene que tomarse primero, vencido esto verán la recusación, lo del saneamiento y posteriormente entrar a admitir la casación. Después de admitir la casación tendremos que ir a una audiencia, tres días después alegatos escritos y luego se pronunciará la sala", expuso Carrillo.

Con respecto a la advertencia de inconstitucionalidad, el abogado subrayó que el debido proceso, según la Constitución, señala que toda casación que una persona presente debe ser tramitada, admitida o corregida. Recordó que la posibilidad de se pueda negar la formalización de una casación, por criterios más allá de los permitidos por los principios fundamentales y constitucionales, sería violatoria.

La recusación contra la magistrada María Eugenia López, en tanto, solicita que se le declare impedida para actuar dentro del expediente del caso New Business debido a que hace más de un año fue querellada por Martinelli.

"La ley es clara y dispone que no puede la persona, que ha sido querellada por una de las partes, participar como juzgadora. Es lógico. Y la causa de la recusación no tiene que ver con acto alguno relacionado en el trámite de casación, no tienen relación y fue hace más de un año", agregó.

En relación con la casación, Carrillo dijo que la defensa no tiene duda de que existe suficiente material en cuanto a valoración de prueba, que fue omitido o se apreció contrario a derecho, por lo que será obligante que case esa sentencia y se declare inocente a Ricardo Martinelli.

"Esto puede tomar entre uno y tres meses dependiendo el grado de discusión, pero hemos visto unos acortamientos de los plazos en circunstancias especiales", precisó el abogado.

Esta situación, de acuerdo con Carrillo, obedece a que hay grupos de personas, que no son parte del proceso, las cuales buscan comparar los tiempos legales a los tiempos electorales.

El letrado resaltó que este actuar contamina el proceso electoral y el sistema de justicia, por lo que la defensa seguirá exigiendo el respeto de las garantías correspondientes.

