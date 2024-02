Defensa de RM seguirá denunciando violación al debido proceso

La figura del Tribunal Electoral (TE) como árbitro de las elecciones generales del 5 de mayo, se ha visto comprometida con el vergonzoso acto de la semana pasada por parte de un funcionario de esa institución, denunció Carlos Carrillo, coordinador de defensa del candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza, Ricardo Martinelli Berrocal.

Agregó que luego de este acto por parte de Rubén González, director de Asesoría Legal del TE, no ha sucedido más nada y tal como ha quedado evidenciado, la sentencia aún no esta ejecutoriada.

“La defensa de Martinelli no va a dejar de accionar para que quede constancia de las graves violaciones al debido proceso. Por ejemplo hay una noticia que se publicó donde se habla que el Órgano Judicial emitió una orden de conducción, cambiando la medida cautelar, pero desconocen que hay un habeas corpus que está en apelación en el pleno de la Corte Suprema de Justicia y que la jueza Baloísa Marquínez, no tiene a su orden a Martinelli. ¿Cómo una jueza que no tiene a su orden a Martinelli, puede ordenarle su detención?", dijo.

Añadió que son parámetros que son graves, por lo que ya han sustentado sus apelaciones ante esas decisiones de la jueza, por lo que esperan que el Tribunal Superior se pronuncie.

“Hasta el día de hoy, acogido al régimen de asilo político, reconocido por Nicaragua, Ricardo Martinelli está sometido a los convenios internacionales, estrictamente y Panamá no puede desconocerlo”, dijo Carrillo.

Contacto permanente

A pesar de mantenerse asilado en la embajada de Nicaragua, el candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, se mantiene en contacto con los aspirantes a diferentes cargos de elección popular, por estos colectivos.

Martinelli se ha mantenido recibiendo la visita de diversos aspirantes a puestos de elección a nivel nacional por RM y Alianza, quienes le van a demostrar su respaldo y apoyo.

La persecución política en contra del aspirante presidencial, lo llevó el 7 de febrero a tomar lecisión de solicitar asilo en la embajada de Nicaragua, esto porque su vida corre peligro, pues tuvo conocimiento de que existen planes para asesinarlo.

Esa denuncia la hizo pública y la presentó a inicios de este mes ante la Asamblea Nacional (AN), en contra del mandatario Laurentino Cortizo y el vicepresidente y aspirante presidencial por el PRD, José Gabriel Carrizo.

Martinelli ha recibido la visita de abogados, candidatos a los cargos de diputados, representante de corregimiento y alcaldes, entre ellos Sergio “Chello” Gálvez, aspirante por el distrito capital.

Los últimos en visitar al líder de RM y Alianza, fueron los aspirantes a diputados y alcalde por el distrito de San Miguelito.

Entre ellos, Dalia Bernal, Dalila Mosquera, Miguel Justiniani, Gerald Cumberbatch, José “Pepe” Campos, Marcos González y el actual representante de corregimiento, Omar Ortega.

