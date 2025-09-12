Defensoría rechaza violencia escolar y pide acciones inmediatas
La Defensoría del Pueblo de Panamá señaló su rechazo ante los videos difundidos en plataformas digitales donde se aprecian hechos de violencia entre adolescentes en entornos escolares.
“Hacemos un llamado urgente a las familias, cuidadores, centros educativos, comunidad y autoridades competentes para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento, que garantice que cada niño, niña o adolescente pueda desarrollarse en un entorno de respeto, seguridad y pleno ejercicio de sus derechos humanos”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.
En tanto, mostró su preocupación por la difusión de situaciones de violencia escolar grabadas y compartidas en redes, “lo que evidencia la urgente necesidad de fortalecer la empatía, la prevención y la acción oportuna de toda la sociedad frente a este fenómeno”.