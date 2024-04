Denuncian entrega de libros atrasada y desorganizada por Meduca

Detalló que el caso particular de la escuela Naciones Unidas, donde imparte clases, recibieron la cantidad de libros incompletos por salón por lo que decidió no entregarlos a sus estudiantes hasta tenerlos completos porque casi la mitad no lo recibirían.

Textos escolares distribuidos y entregados por Meduca. (Foto: Redes Sociales) ETIQUETAS:

Meduca

Denuncia

desorganización

entrega

Dirigente

Humberto Montero Por: Redacción/ Crítica - Sábado 20 de abril de 2024 03:00 PM