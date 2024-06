Desaparición de Gallego remuerde la conciencia de panameños

Ulloa sostuvo que los que no tuvieron que ver nada con su desaparición no pueden permitir que el ejemplo de Héctor se pierda en el olvido y los que tuvieron que ver con su desaparición no podran vivir tranquilos mientras siga en el misterio esa muerte.

José Domingo Ulloa Por: Redacción / Crítica Impreso - Lunes 10 de junio de 2024 12:00 AM