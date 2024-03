Destina, la migrante que escapó de la muerte en Panamá

Destina Noziere llegó al cuarto de urgencias del Hospital “Dr. Rafael Hernández”, en Chiriquí con su vida pendiendo de un hilo. Ella es un milagro viviente. Y no solo se le escabulló a la muerte, logró sobreponerse a severas heridas para volver a caminar, en contra de todo pronóstico.



Otros 40 migrantes no tuvieron la misma suerte y murieron en la tragedia automovilística de Los Planes de Gualaca, Chiriquí, cuando un bus que transportaba 66 pasajeros desde Darién cayó a un barranco en la madrugada del 15 de febrero de 2023.



La tragedia de estos migrantes conmovió al mundo y se convirtió en la más grave en la historia automovilística de Centroamérica.



Ambulancias transportaron a los sobrevivientes al Hospital “Dr. Rafael Hernández” de la Caja de Seguro Social (CSS), en Chiriquí, en donde prontamente se conformó un equipo médico multidisciplinario que luchó durante largas jornadas para salvarles la vida.



Originaria de Haití, Destina, de 45 años de edad, viajaba desde Brasil hacia Estados Unidos, en busca del “sueño americano”. Los médicos de la CSS la recibieron en estado de gravedad, con múltiples heridas y una impresionante fractura de "libro abierto grado 3".



La fractura de “libro abierto”, o abierta de la pelvis, es un reto clínico y quirúrgico para la medicina moderna por la gravedad de las lesiones en los órganos internos y la hemorragia que esto produce.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ



“Eres un milagro de Dios”

Destina fue intervenida quirúrgicamente de urgencia. En la CSS lograron estabilizarla y arrebatársela de los brazos a la muerte. Cuando recuperó el conocimiento, estaba rodeada de médicos de diferentes especialidades y allí entendió la gravedad de su estado.



“Es la primera vez que veo que una mujer que está tan machucada sigue viva. Tú eres un milagro de Dios”, recuerda que le respondió un médico, cuando ella preguntó si volvería a caminar.



Por segunda vez, Destina se le escapó a la muerte. La peligrosa selva de Darién y la peor tragedia automovilística de la región no pudieron con ella.



Un año después, con la perseverancia y dedicación de ella y del equipo multidisciplinario de la CSS que la atendió desde el primer día, Destina camina apoyada por un bastón, junto a su hijo de 12 años.



“La licenciada Iris Araúz (fisioterapeuta de la CSS) me ayudó mucho. Yo quería y tenía la fuerza de voluntad para caminar. Ella me decía pasito a pasito, yo tenía una andadera y allí empecé a dar mis pasitos”, narró Destina, en un fluido español.



“Gracias a todos los que me atendieron. A los médicos, enfermeros y técnicos de la Caja de Seguro Social, muchas, muchas gracias por todo lo que han hecho por mí”, enfatizó.



“Estoy muy satisfecha, estoy con mucha alegría, porque le pregunté al doctor: ¿caminaré normalmente?, y me dijo: lo más importante es que estás viva”, destacó emocionada Destina.



Esta migrante haitiana estuvo hospitalizada en la Caja de Seguro Social durante cuatro meses y 20 días recibiendo atención en diferentes servicios.



“Es la fractura más grande que he visto”

La fisioterapeuta de la CSS, Iris Araúz, aseguró que nunca había visto una fractura tan grande. "Aún recuerdo su cabello rizado con hojas secas, tierra y piedras, traía una herida en la parte interna del brazo muy grande y le dije: todo estará bien", recordó Araúz.



Cuando Destina ingresó a las 8:00 a.m. a urgencias, el Hospital “Dr. Rafael Hernández” era un hervidero de profesionales de la salud. Muchos de ellos voluntarios de otros servicios que acudieron para salvar vidas.



Su milagro de vida y recuperación pasó inicialmente por las manos de los doctores de la CSS, Luis Cuesta y Alexander Ortiz, quienes lograron estabilizarla.



Además, en el mes de abril pasado, el Dr. Erick Tortosa, especialista en ortopedia de la CSS, asumió su caso y después de presentar una mejoría, Destina fue ingresada nuevamente al salón de operaciones.



Se le hizo un tratamiento quirúrgico invasivo de gran tamaño mediante tres intervenciones para corregir las fracturas. Con su última cirugía, en junio, luego de superar una infección por un hematoma y bajar de peso, Destina está caminando.



"Empezamos a moverla, todos los días se le realizaba terapia. Cuando se empezó a sentar, fue un nuevo reto, ya que sentía mucho dolor. Cuando logró sentarse recayó por otra infección y nuevamente la intervino el Dr. Tortosa. Volvió a iniciar de cero, pero nunca perdió la esperanza", dijo la fisioterapeuta.



Hoy, Destina se desplaza sin ayuda por el albergue Medalla Milagrosa para migrantes convalecientes, ubicado en David. Pronto, gracias al trabajo del equipo de salud de la CSS, retomará su sueño americano con renovadas fuerzas.G/c





Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio