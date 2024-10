Diputado cuestiona a presidenta de la Corte por demorar caso de RM

El diputado Luis Eduardo Camacho cuestionó ayer en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional, que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López no convoque al pleno judicial, para abordar los casos pendientes.

Camacho hizo referencia a una nota de la magistrada López, en el que advierte que este jueves no habrá pleno, porque no hay asuntos que atender, cuando está pendiente una demanda de inconstitucionalidad promovida por la defensa de Ricardo Martinelli invocando el Principio de Especialidad y declarar nula la sentencia política en el caso New Business.

El también secretario general del partido Realizando Metas destacó que diversos medios reportan que María Eugenia López elaboró un proyecto y existen tres objeciones, por lo que recomendó a la presidenta de la Corte que se deje de echar cuentos y aplique la misma velocidad que aplica a todos los casos cuando quiere "joder" al exmandatario.

Luis Eduardo Camacho manifestó que en un estado de Derecho hay que fortalecer la democracia y eso se logra cuando los funcionarios llamados a impartir justicia respetan la Constitución y la leyes.

La violación a lo dispuesto en el Tratado de Extradición pactado en 1904 con EEUU motivó que abogados de Martinelli presentaran el 21 de agosto una demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el cuestionado caso New Business.

Según el abogado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, la sentencia vulnera derechos fundamentales, los artículos 32 y 17 de la Constitución, así como el Principio de Especialidad derivado del tratado de extradición de 1904, el cual establece que Martinelli no podía ser acusado, enjuiciado ni castigado por delitos distintos a aquellos que motivaron su extradición en 2018, en relación con el caso conocido como "Pinchazos".

La propia Corte Suprema de Justicia a través del magistrado de garantías Jerónimo Mejía, reconoció en audiencia del caso pinchazos del 6 de agosto de 2018, Ricardo Martinelli, estaba cubierto por el Principio de Especialidad.

De conforme al artículo VIII a la Ley 75 de 14 de junio de 1904 (Tratado de Extradición), que establece el Principio de Especialidad, el expresidente no podía ser acusado o enjuiciado o castigado por crimen o delito cometido antes de su extradición ocurrida en junio de 2018. Cualquier excepción a esta regla debía ser tramitada conforme los convenios internacionales, lo cual no sucedió.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Nota A.J.-MIRE-2024-057600 fechada 11 de julio de 2024, suscrita por el Dr. Fernando Gómez Arbeláez, director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, certificó que no existe constancia alguna en dicha Dirección que alguna autoridad del Ministerio Público o del Órgano Judicial solicitara levantar el Principio de Especialidad en general o en el caso de New Business en particular.

