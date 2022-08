Director de Asep: Nuevas oficinas no duplica pago de alquiler

Panamá- El director de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), Armando Fuentes, aseguró que el cambio o mudanza a las nuevas oficinas no necesariamente implica que se duplique el pago de alquiler, como se ha dicho.

"Tendremos una oficina que para la Asep es importante porque tiene un desarrollo eléctrico, a través de paneles solares, y tiene diversos aspectos que mejoran la calidad de la institución, por lo tanto esos son los aspectos, no necesariamente que se duplica el costo de alquiler". Aclaró que no tiene detalles de los precios del alquiler, porque es un tema que no maneja directamente, sino que maneja el departamento de administración", explicó Fuentes.



El director de ASEP detalló que es una institución que está en un proceso de crecimiento y desarrollando diversas plataformas. La mudanza es por razones puramente técnicas, donde vamos a tener mucho más espacio, vamos a tener más de 6 mil metros, teníamos 4 mil metros".



Afirmó que se ha cumplido con todos los procesos públicos establecidos para el proceso de mudanza a las nuevas oficinas.



Fuentes reaccionó frente a los cuestionamientos surgidos de que la institución pasarán de pagar medio millón a 1 millón de dólares por el alquiler de las nuevas oficinas.

