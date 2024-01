Divulgan video filmado segundos antes de que Delfia Cortez colapsó

Panamá- La familia de la periodista, Delfia Cortez, compartió este lunes, 15 de enero, día en que fue sepultada, un video filmado minutos antes de que colapsó y en el que ella explica lo afectada que estaba física y psicológicamente desde que un medio digital realizó una publicación en contra de su hijo.

En el video, que inicia con la palabras de Víctor de Jesús Castillo: "Gracias madre, tu hijo [...] siempre te recordará", se explica que este fue divulgado con el permiso de la familia de la periodista santeña que hizo de Colón su hogar.

Publicidad

Pasándose la mano izquierda por la cabeza, Delfia aseguró que se había "quebrantado mucho", en los últimos días.

Indicó que había mucha gente que desde hace 15 años le pedían "Delfia métete en la política" y que ella respondía, "yo en la política jamás".

"Entonces tuve una situación, tras unas vacaciones que tomé en Medcom" —corporación de medios para la cual ella laboraba como corresponsal en la provincia de Colón—, "después de estar tan cansada", luego de "24 años sin tomar vacaciones".

Explicó que eso le costó "peleas con sus jefes", pero como ella "ya sabía lo que venía", por lo que tomó "la decisión de ser una periodista independiente", lo cual consideró era "lo mejor" que le había "podido pasar", porque las puertas se le "abrieron más anchas".

Y "miren que he podido hacer las cosas que no pude hacer antes", puesto que "la gente le decía: "¡Oye Delfia, pero tú sacas todo lo malo de Colón!".

Dejó claro que no era que ella solo "sacaba todo lo malo" de Colón, sino que ella "intentaba sacar lo bueno" y no se "lo permitían". A pesar de ello, a veces lograba algunos espacios en el programa matutino Tu Mañana, cuyos organizadores la "ayudaban a hacer la diferencia" de las informaciones que ella presentaba en los noticieros, con temas más bonitos.

"Entonces, después de salir de allí tomé la decisión de meterme en esto", refiriéndose a la política, "y esto me está costando mucho", reiteró.

Pues, según sustentó, a ella no le importaba que se metieran con ella. "A mí no me interesa que digan Delfia tú eres...", porque ella sabía que no era "una mujer corrupta".

Delfia tenía la convicción de que todas las personas que viven en Colón la conocían lo suficiente como para determinar si "ella es así o ella no es así" cuando escuchaban algo sobre ella.

Mientras hablaba, se tocaba la cabeza y según dijo, tenía un fuerte dolor de cabeza, ya que dos días antes, es decir, el 3 de enero, un medio digital "sacó una nota en su contra" y en la esta se mencionó a su hijo.

"Mi hijo es piloto, y no ejerce todavía, porque nos cuesta mucho poder pagar las horas de vuelo", pues según recordó, su esposo, que era un pastor, murió precisamente cuando este se iba a graduar, por lo que le tocó ser una madre soltera.

Detalló que mandar a su hijo a estudiar "a los Estados Unidos, después de que él solicitó una beca que se ganó, no un auxilio económico", fue duro, porque "un auxilio económico se brinda cuando un estudiante va a una universidad y no le alcanza la beca que le dieron —para cubrir los gastos— y el Ifarhu tiene que complementar y pagar" el resto, pero que en el caso de Víctor "eso no lo pagaron ellos, lo pagué yo".

"Y ahora se meten con mi hijo", dijo antes de que informara que se iba a sentar, debido al fuerte dolor de cabeza que tenía, pero no llegó a hacerlo, pues se desvaneció entre los brazos de varias personas y nunca más se recuperó.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ