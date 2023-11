Docentes protestan frente a la Contraloría contra el contrato minero

Panamá- Docentes agremiados en la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y otras organizaciones sindicales educativas de los distritos de Panamá y San Miguelito, trasladaron este jueves su manifestación pacífica contra el contrato minero a la parte frontal de la Contraloría General de la República, en Avenida Balboa.

Al son de tamboritos y coreando consignas los educadores aseguran que no se dejarán amedrentar por el Ministerio de Educación (Meduca), el cual amenazó con descontarles la segunda quincena del mes de noviembre a todo aquel que no se reintegró a las clases y como la Contraloría es la que autoriza los pagos hoy protestaron frente a su sede, según informó el dirigente de la Asoprof, Diogenes Sánchez.

Indican que esta lucha es por el futuro de Panamá, por lo que no dejarán las calles hasta que la minería se vaya de nuestro país, porque "el que tiene miedo que se compre un perro", pese a ello, hoy solo bloqueron 2 carriles de la Avenida Balboa, permitiendo que el tráfico siguiera fluyendo por los otros dos.

Entre las consignas que gritan frente a la sede de la Contraloría, bajo la mirada vigilante de unidades de la Policía Nacional, están: "Nuestros ríos no se venden, nuestros ríos se defienden", "Esta patria no se vende, esta patria se defiende", "Esta huelga no termina si la mina no se elimina", "Minería para qué si el agua es para beber".

Mañana viernes, los gremios sindicales educativos trasladarán su protesta a los predios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Ancón, la cual entrará sesión permanente para atender demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato Ley 406.

Para ello, informó Sánchez, marcharán desde los predios de la Iglesia del Carmen en Vía España hasta la CSJ, tras unirme a un grupo de docentes que caminarán desde el corregimiento 24 de Diciembre.

