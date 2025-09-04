Nacional - 04/9/25 - 12:00 AM

El 35% de las personas atendidas en una clínica de salud sexual fueron diagnosticadas con una infección

Por: Redacción Crítica -

El 35% de las personas atendidas, entre marzo y julio de este año, en una clínica especializada en salud sexual en el país, fueron diagnosticadas con una infección de transmisión sexual (ITS), lo que pone en evidencia la magnitud de los desafíos que aún mantiene Panamá en esta materia.

Del total de ciudadanos que acudieron a la instalación de salud (1,265), se identificaron 161 casos de sífilis, 38 del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 237 de otras ITS.

Los datos coinciden con la tendencia que ya reflejan los registros oficiales: según el Ministerio de Salud (Minsa), los casos de sífilis congénita pasaron de 251 en 2023 a 270 en 2024, mientras que los de sífilis en embarazadas aumentaron de 964 a 991 en el mismo periodo de tiempo.

La situación de Panamá se enmarca en un escenario global complejo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada día se registran más de un millón de nuevos casos de ITS curables como sífilis, gonorrea, clamidia o tricomoniasis.

En América Latina y el Caribe, alrededor de 38 millones de personas sexualmente activas viven con alguna de estas infecciones, muchas de ellas sin saberlo.

Natasha Dormoi, Coordinadora de la Fundación para el Cuidado del Sida en Panamá - AHF, afirmó que la educación sexual integral es un pilar fundamental para prevenir infecciones, embarazos no planificados y violencias, además de fortalecer la autonomía y promover relaciones basadas en respeto e igualdad.

