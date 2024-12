El Estado Asociado de Panamá

Panamá se convirtió ayer en el primer país fuera de la región de Suramérica que adquiere la condición de Estado Asociado del bloque comercial y económico del Mercosur, integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, que juntos representan la quinta economía más grande del mundo con un mercado de 271 millones de habitantes.

La formalización de Panamá se dio con la participación del presidente José Raúl Mulino en la 65° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur que se realizó en la ciudad de Montevideo, Uruguay. También participan como Estados Asociados: Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam.

Mulino indicó que con esta asociación Panamá se convierte en la puerta de acceso para el Mercosur a Centroamérica y otros mercados, a través de sus grandes ventajas que van más allá de su posición geográfica y estratégica, si no también poniendo a disposición su desarrollada capacidad logística, un centro financiero internacional y un aeropuerto que es el hub de las américas.

"Es un motivo de orgullo poder estar aquí con ustedes en un momento histórico para Panamá. Nuestro país ha sido integracionista y abierto, conectamos al mundo, creemos en la democracia y la practicamos, pero debo reconocer de manera muy sincera que nuestra mirada no ha sido hacia el Sur, hasta ahora”, sostuvo.

“Somos complementarios con el Mercosur y debemos potenciarnos. Tenemos la oportunidad de fortalecer juntos el desarrollo de nuestras naciones”, dijo Mulino frente a los presidentes de los países miembros permanentes y asociados del Mercosur.

El gobernante también destacó que Panamá ofrece al Mercosur acceso a una alta tecnología en comunicaciones de banda ancha, estabilidad política, jurídica, regímenes de inversión sostenible, y apertura comercial.

“Las ventajas de la conectividad que posee Panamá facilitan el comercio y el desarrollo de negocios de inversión, lo cual vemos reflejado en la instalación de importantes empresas internacionales dentro de nuestro país”, señaló Mulino.

Informó ante el Mercosur que Panamá está avanzando en la construcción de un tren que unirá su ciudad Capital con la frontera de Costa Rica, “buscando no solo la integración de nuestro territorio, sino la mayor competitividad con nuestros vecinos y ojalá con el resto de las regiones”.

“Panamá considera que su participación en el Mercosur permitirá fortalecer la relación entre nuestros países, propiciando el intercambio intrarregional y de acceso a mercados internacionales a través de nuestro Canal y puertos en ambos a océanos”, recalcó el mandatario panameño, quien también aprovechó la Cumbre de Jefes de Estados para rechazar las listas discriminatorias que incluyen a Panamá.

José Raúl Mulino explicó que heredó un gobierno con una deuda de $50 mil millones que el país honrará y heredó un periodo de abulia en función de poder de anteriores administraciones.

Mulino aclaró ante el Mercosur que Panamá no es ni será un paraíso fiscal, tal como lo manifestó en la pasada Asamblea General de la ONU y dijo que tomó la decisión de no permitir la participación en licitaciones internacionales a empresas cuyos países los tengan en listas discriminatorias, porque no merece esos señalamientos con los que estigmatiza y que son creados por intereses contrarios.

Los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; el de Uruguay, Luis Lacalle; y el de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva felicitaron al presidente Mulino por facilitar la adhesión de Panamá al Mercosur como Estado Asociado, el primer país en América Central en hacerlo.

La condición de Estado Asociado del Mercosur le permite a Panamá tener una relación de cooperación accediendo a ciertos beneficios del bloque, sin tener que adherirse al Tratado de Asunción ni al Acuerdo del Arancel Externo Común.

Por la parte de Panamá, se identifican oportunidades de exportación a este bloque de cuatro países en productos como carne deshuesada, café, aceite de jojoba, leche y nata, pimienta, artículos de confitería, semilla de anís, extracto de malta, producto a base de cereales, productos de panadería y pastelería.

Pero además ofrece al Mercosur su plataforma logística y comercial para que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tengan una mejor facilidad para entrar al mercado de Centroamérica y el Caribe.

Los países del MERCOSUR podrían utilizar la plataforma logística de Panamá para el almacenamiento, reexportación y comercialización de productos en el extranjero; aprovechando los incentivos fiscales, laborales, migratorios y comerciales que se brindan a las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón y los parques logísticos.

De igual forma, los países del MERCOSUR podrían darle mayor uso al Canal de Panamá para reducir significativamente los tiempos y costos de envío; incrementando así su competitividad. Al año fiscal 2023, solo transitó por el Canal de Panamá un buque de bandera argentina y dos de bandera de Brasil.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que para Panamá esta asociación con el Mercosur incluye el acceso a acuerdos preferenciales de comercio, facilitando el intercambio de bienes y servicios, así como la colaboración en proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible.

