El lunes inicia activación de tarjetas estudiantiles para transporte

A partir de este lunes, 19 de febrero, los estudiantes y/o acudientes tendrán la oportunidad de solicitar el beneficio que permitirá a los estudiantes de colegios públicos y privados en los distritos de Panamá y San Miguelito acceder a tarifas reducidas del Sistema Integrado de Transporte Público Urbano para el año escolar 2024.

Este beneficio estará disponible de lunes a viernes, de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., permitiendo un único viaje de ida y otro de vuelta.

Las tarifas establecidas para troncal serán de B/. 0.10, Línea 1 de Metro B/. 0.17 y Línea 2 de Metro B/. 0.25.

Estas tarifas son aplicables exclusivamente en días laborables, quedando excluidos los fines de semana, períodos vacacionales y feriados, donde se aplicarán las tarifas regulares.

“Desde SONDA seguimos siendo aliados estratégicos en el proceso de activación de las tarjetas estudiantiles para los usuarios del transporte público. Incentivamos a los usuarios a realizar sus solicitudes a partir del 19 de febrero, momento en el cual nuestro equipo de atención estará disponible para proporcionar un servicio eficiente, organizado y confiable en preparación para el próximo periodo escolar”, expresó César Echevers, gerente de Delivery Mobility de SONDA Panamá.

Para llevar a cabo la reactivación del beneficio tarifario, los estudiantes que ya cuentan con la tarjeta escolar deben dirigirse, ya sea el estudiante o a través de un adulto responsable, a cualquiera de los ocho Centros de Atención Especializada (CAE) situados en las estaciones del Metro de Panamá. La activación se llevará a cabo de manera inmediata, y se solicita que presenten los siguientes requisitos y documentos:

● Original o copia de la cédula juvenil del estudiante o del certificado de nacimiento emitido por el Tribunal Electoral.

● Original o copia de recibo de matrícula o constancia de inscripción para el año escolar 2024 del centro educativo donde se matriculó el estudiante en el Distrito de Panamá o San Miguelito.

● La tarjeta de transporte que el estudiante utilizó en años anteriores con el mismo nombre indicado en la identificación del estudiante y recibo de matrícula o constancia de inscripción.

El proceso no conlleva costo alguno para el estudiante o adulto responsable.

● Una vez activado el beneficio se podrá hacer uso del descuento a partir del inicio del año escolar o el mismo día que realice la activación si esta es efectuada posterior al inicio del año escolar.

Otros casos de estudiantes deben seguir alguno de los procedimientos que se explican a continuación para cada situación:

● Fotocopia de recibo de matrícula o constancia de inscripción para el año escolar 2024.

● El estudiante debe estar acompañado de su acudiente o un adulto responsable.

● Fotocopia de la cédula juvenil del estudiante.

● Fotocopia de la cédula de identidad de un adulto responsable, en caso de que el trámite no sea realizado por el estudiante.

● La tarjeta será entregada con el beneficio tarifario ya activado de manera inmediata.

● El proceso no conlleva costo alguno para el estudiante o adulto responsable hasta que se agoten las autorizadas por la ATTT, posterior a esto se deberá cubrir el costo de emisión de B/.4.00.

CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) PARA LA ACTIVACIÓN DE LAS TARJETAS ESCOLARES 2024:



1. CAE METRO ESTACIÓN ALBROOK

Lunes a Sábado: 05:30 a.m. - 08:00 p.m.





2. CAE METRO ESTACIÓN 5 DE MAYO

Lunes a Sábado: 05:30 a.m. - 08:00 p.m.



3. CAE METRO ESTACIÓN LOS ANDES

Lunes a Sábado: 05:30 a.m. - 08:00 p.m.



4. CAE METRO ESTACIÓN IGLESIA DEL CARMEN

Lunes a Sábado: 05:30 a.m. - 08:00 p.m.



5. CAE METRO ESTACIÓN SAN ISIDRO

Lunes a Sábado: 05:30 a.m. - 08:00 p.m.



6. CAE METRO ESTACIÓN SAN MIGUELITO

Lunes a Sábado: 05:30 a.m. - 08:00 p.m.



7. CAE METRO ESTACIÓN CORREDOR SUR

Lunes a Sábado: 05:30 a.m. - 08:00 p.m.



8. CAE METRO ESTACIÓN NUEVO TOCUMEN

Lunes a Sábado: 05:30 a.m. - 08:00 p.m.

