El 'Profe' habló sin vaselina sobre las sinvergüenzuras de políticos

En una entrevista explosiva en 'El Show de Franklyn', José Escobar, conocido como 'El Profe', no se guardó nada al discutir el sorpresivo cierre de su programa 'Habla Ahora'. Con 14 años al aire, la noticia conmocionó a sus seguidores.



"No soy yo quien tiene que dar las explicaciones. Quien tine que dar las explicaciones es la gerencia de radio", declaró 'El Profe', destacando su respeto por la decisión al cierre de "Habla Ahora". Durante el programa, solía expresar lo que muchos sentían pero nadie se atrevía a decir, especialmente hacia los políticos del país.



El Profe sin embargo explicó que la salida del aire de "Habla Ahora" fue debido a una reestructuración.

"A mi me comunicacon con anticipación la salida del programa de radio por una seri de ajustes internamente en la empresa. De reacomodo de una serie de programas

Escobar no se restringió al señalar las "sinvergüenzuras" de diputados y funcionarios, resaltando su falta de compromiso con el pueblo durante el conversatorio.



"Aquí hay un poco de ministros incapaces, que ni arreglar huecos han podido. Estamos gastando plata en gente que no ha servido pa´un taco en este país.

Con un estilo incisivo, el programa se convirtió en un espacio donde se denunciaban las acciones deshonestas y la desidia de aquellos en el poder, ganándose la admiración de quienes ansiaban una voz que pusiera al descubierto la realidad política del país.



Pero, no solo se habló del cierre del programa, también del desarrollo del periodismo de Panamá.

A pesar del fin de 'Habla Ahora', 'El Profe' continúa como presentador estelar en Telemetro, asegurando mantener su compromiso con la audiencia.

¿Habrá más sorpresas bajo la manga de este incansable comunicador? ¡Estaremos atentos!



Puedes ver el video completo de la entrevista aquí: El Show de Franklyn

