El turismo creció y creció durante gobierno de Martinelli

Tradicionalmente se ha identificado el turismo como uno de los principales pilares del desarrollo económico de Panamá, pues permite el aumento y distribución de la riqueza, generación de empleos y el aumento de los ingresos y bienestar.

Durante la administración del hoy candidato presidencial Ricardo Martinelli Berrocal, el turismo mostró un gran crecimiento. La industria turística en Panamá creció entre 2010 y 2015 y luego se redujo en 2019.

Publicidad

Según un informe del Tourism Economics 2021, la actividad de marketing ha sido poca o nula desde el 2015. Las visitas internacionales en Panamá se redujeron en un 15% desde 2015 hasta 2019, mientras que los viajes nacionales aumentaron un 23% a lo largo de este período, lo que compensó parcialmente la demanda internacional perdida.

Annette Cárdenas, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), manifestó que cómo país estamos cojeando en materia de turismo, algo que se nota en relación con países vecinos y en cuanto al incremento real de demanda.

“Hay que tomar en consideración, que todavía hay muchos hoteles que no están abiertos a su capacidad total. En estos momentos, ni siquiera estamos comparando manzanas con manzanas, que si lo estuviéramos haciendo quizás la situación fuera menos halagadora”, comentó.

La experta reconoció que en la actualidad, los países vecinos nos están robando el mandado.

“No sé si tú has visto el último informe de los países que están recibiendo la mayor cantidad de turistas, nosotros no aparecemos, hasta El Salvador aparece. México está de número uno y El Salvador de número 10, en el medio está Costa Rica, estos son los países con los que nos podemos comparar, con países como Colombia y República Dominicana, no nos podemos comparar”, indicó.

Cárdenas afirmó que hay que empezar a evaluar las acciones que se están tomando, en materia turística, si son las correctas y si se le está dando la suficiente promoción al país que se requiere.

Explicó que como país estuvimos mucho tiempo confundidos, porque no se logra identificar qué somos para vender internacionalmente en materia turística.

“En los últimos años, nosotros no estábamos vendiendo algo que realmente el país debiera de estar representando, Panamá es un país que se ha identificado en todos los sondeos como un país de sol y playa”, dijo.

Contrario a esto, la experta dijo que Panamá se ha estado vendiendo como un país de sostenibilidad y de un turismo que hoy día no estamos preparados para manejar en volumen.

“No hemos tenido nuestra identidad clara, tenemos varios años de estar confundiendo al mundo, sin darnos la identidad que somos”, comentó.

Agregó que en los últimos años se han hecho diversos slogans de marca país, sin respetar el que se escogió y aprobó después de haber estudiado e invertido el dinero en eso.

“Tenemos que volver a los tiempos donde el Gobierno apoyaba a la empresa privada, la empresa privada hay que escucharla”, argumentó.

Contenido Premium: 0