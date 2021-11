Embajada de Estados Unidos en Panamá emite alerta de seguridad por delincuencia

Panamá- La Embajada de los Estados Unidos en Panamá emitió una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses residentes en nuestro país y a la vez les solicitó ser cautelosos debido a la delincuencia.

"Se recuerda a los ciudadanos de los EE. UU. que tomen las precauciones adecuadas y aumenten su nivel de conciencia de seguridad personal para evitar el secuestro", dijo la Embajada.

También hicieron el llamado a los dueños de negocios que pueden ser el objetivo de los delincuentes, "que pueden ofrecer terrenos ventajosos u otros acuerdos comerciales para atraer a las víctimas a una situación de rescate".

Solicitó a los nacionales de su país tener cuidado "al examinar los nuevos contactos comerciales y al establecer las ubicaciones de las reuniones".

Este llamado no solo va dirigido para los estadounidenses residentes en Panamá, sino también para los viajeros, ya que según sustentaron "la temporada navideña trae consigo un aumento en los delitos de oportunidad", por lo que también les recomiendan mantenerse siempre atentos a su entorno.

También recomendaron leer la página de información del país y página COVID-19 del Departamento de Estado antes de planificar cualquier viaje internacional, no viajar al Golfo Mosquito ni al Darién debido a la delincuencia.

Pero si la persona decide viajar a Panamá le recomienda revisar el informe sobre delincuencia y seguridad, tener un plan de contingencia para situaciones de emergencia, revisar la lista de verificación del viajero, inscribirse en el programa para viajeros inteligentes (STEP) para recibir alertas y facilitar su localización en caso de emergencia.

Les recuerdan a los viajeros seguir las cuentas del Departamento de Estado de EEUU en Facebook y Twitter, consultar la página web de S. Embassy sobre COVID-19, y visitar la página web de los CDC sobre viajes y COVID-19.

En caso de que el viajero o residente estadounidense requiera ayuda durante su estadía en Panamá pueden comunicarse al número de teléfono +507 317-5000 de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Panamá, a Panamá[email protected], https://pa.usembassy.gov/, al Departamento de Estado - Asuntos Consulares al número +1 (888)407-4747 o +1 (202)501-4444

Explicaron que “una de las prioridades principales del Departamento de Estado de EE.UU. es proteger la seguridad de los ciudadanos de EE.UU. que viajan o viven en el extranjero". Por esta razón "la Embajada periódicamente envía alertas, mensajes de rutina y avisos de viaje para viajeros estadounidenses que registran su viaje en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP) o dentro de un distrito consular específico.

Debido a situaciones de seguridad específicas, la Embajada de EE.UU. aprovecha la oportunidad para recordar a los ciudadanos estadounidenses en Panamá que deben tomar las precauciones adecuadas para aumentar su concientización en temas de seguridad personal.”

