Empleo y producciÃ³n con "dificultades" en PanamÃ¡ pese a crecimiento en 2021

Panamá, una de las economías con mayor crecimiento previsto este 2021 en la región, afrontará al mismo tiempo "dificultades" en materia de empleo y reactivación productiva tras un 2020 que sepultó la demanda interna y en el que sectores como el Canal o las exportaciones mineras lograron superar el embate de la pandemia.

El Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sitúan en 5,1 % y 5,5 %, respectivamente, la expansión del producto interno bruto (PIB) panameño este año, tras una caída calculada por el primero en 8,1 % en el 2020, una cifra más optimista que las manejadas en el país de entre -9 % y -14%.

LEE TAMBIÉN: Hombre mata a golpes a su pareja

Es un crecimiento sustentado principalmente en los servicios internacionales, no en la industria o la agricultura -relegadas por años- o el comercio, sectores que generan empleo masivo permanente y en los que no hay grandes perspectivas, dijeron analistas a Efe.

La vacuna contra la covid, que se espera comience a llegar al país este enero, es un factor decisivo para la recuperación, dijeron los analistas y ha reconocido el propio Gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes y con una economía basada en los servicios, inició el 2021 con nuevas restricciones a la movilidad para enfrentar un agresivo repunte de la covid, que acumula 269.091 casos y 4.321 muertes en 10 meses de pandemia.

UN APARATO ECONÓMICO ARTURDIDO POR EL GOLPE DE LA COVID

Las cifras dejan claro el impacto de la pandemia en Panamá, con un desplome del PIB del 20,4 % hasta septiembre y un desempleo que trepó hasta el 18,5 % -la tasa más alta en 20 años- a octubre pasado, lo que explica el lento ritmo de reactivación, a juicio de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Al 15 de diciembre, recordó la Cámara en declaraciones a Efe, solo se había reactivado el 37 % (105.000) de los contratos suspendidos por el cierre de la economía no esencial entre marzo y octubre pasados.

"Esto refleja empresas y sectores altamente impactados, aunado a un escenario de demanda mucho menor al existente previo a la pandemia que pone en riesgo la sostenibilidad de empresas y empleos. Es razonable pensar que vamos a iniciar el 2021 con un desempleo de 20 % y una informalidad superior al 55 %, con las implicaciones que eso conlleva", dijo la CCIAP.

Vendedores ambulantes ofreciendo mascarillas, caretas faciales, frutas o legumbres se ven estos días en las principales salidas del metro de la capital, mientras los comercios están cerrados -muchos con letreros de "se alquila" o "se vende"- por el confinamiento impuesto entre el 4 y el 14 de enero en la ciudad y sus alrededores, las zonas más pobladas del país.

La CCIAP prevé que "el primer semestre de 2021 mantendrá una tendencia a la baja en la actividad económica afectada por la disminución de la demanda efectiva", y espera "un segundo semestre con mejor perspectiva".

En el primer semestre solo actividades "como el Canal de Panamá, los puertos, la minería de cobre y la exportación de bienes se incrementarán apoyando la recuperación" del país, agregó.

Ante este escenario, la Cámara insistió en "que el Gobierno presente un plan de reactivación", haga uso "eficiente" de los miles de millones de dólares adquiridos con emisión de deuda "priorizando las necesidades sanitarias y sociales y la inversión en proyectos con impacto en empleo y productividad" y tome medidas "más serias para contener el gasto de funcionamiento del Estado".

UN LARGO CAMINO PARA LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO

El economista panameño Rolando Gordón avaló las perspectivas de crecimiento de al menos un 5 % para este año "con respecto a la caída del 11 % en 2020", pero dijo que no será suficiente para recuperar el empleo.

"El desempleo va a seguir alto en Panamá durante este año y va a ser difícil absorberlo, por lo que los niveles de pobreza no podrán bajar rápidamente", afirmó el catedrático universitario.

Recordó que el Ejecutivo ha preparado una serie de proyectos en el sector de la construcción, que genera un gran número de empleos temporales, pero que en la industria "no hay perspectivas nuevas que nos puedan indicar que va a ayudar a crear nuevos puestos de trabajo permanentes".

Gordón indicó que en los últimos cinco lustros se crearon en Panamá un promedio de 45.000 nuevos empleos por año, por lo que tomará de "4 a 5 años" regresar a los niveles de ocupación previos a la pandemia.