"En estado de alarma" se encuentran los derechos humanos en Darién

Panamá- "En estado de alarma", fue clasificada la situación de derechos humanos de las personas migrantes que cruzan la frontera colombo panameña, por la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH), a través de un informe de la situación.

Según el documento, el robo, los ataques físicos, la extorsión, la violencia sexual y ser testigos de muertes violentas; son los mayores retos a combatir para evitar la vulneración de derechos humanos a las personas migrantes y refugiadas que cruzan del sur hacia el norte del continente americano por la selva colombo panameña.

En el dosier, también se señala que de las 205 personas entrevistas en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ETRM), 1 de cada 5 mujeres sufrió violencia sexual, a 17 les solicitaron favores sexuales a cambio de su seguridad u otro beneficio, más del 50% de las personas conocía sobre casos de violencia sexual.

La información recopilada el 19 y 23 de febrero del 2024, también detalla que en las comunidades de acogida, ubicadas en Darién, se reportaron 3 casos de violencia sexual, a 17 se les solicitaron favores por beneficios y 16 conocían casos de este tipo.

En tanto, el 86% de las personas entrevistadas en las ETRM reportó falta de información al llegar, 56% dijeron sentirse inseguras en estas, 15% sufrió discriminación por su nacionalidad, 10% fue víctima de robo por parte de otros migrantes.

Por su parte, en el renglón de las principales necesidades no cubiertas destacan: la falta de higiene, privacidad, espacio separado para niñas, niños y adolescentes (NNA), alimentación, atención médica y agua.

En materia de acceso a la justicia, del 88% los afectados por vulneración de derechos humanos, el 22% dijo no haber realizado las denuncias porque no sabía a quién acudir; el 14% no sabía que podía denunciar, el 8% quería continuar su camino, el 7% tenía miedo, al 2% no le recibieron su denuncia y el 12% por otras razones.

Según la muestra; de los cuales el 57% era mujeres y el 42 % hombres, entre los 18 a 60 años; el 77% de los entrevistados provenían de Venezuela, 10% de Colombia, 7% de Ecuador, 3% de Perú y el otro 3% otras nacionalidades. En referencia a los países de destino el 94% se dirigía a los Estados Unidos, 15% México, 3% Canadá, 3% otros.

Alberto Brunori, representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para América Central y República Dominicana expresó: "Observo con preocupación la situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes y refugiadas al atravesar la frontera colombo-panameña, particularmente mujeres, niñas y niños, quienes están expuestos a diversos abusos, incluyendo la violencia sexual, según la información recogida por la Defensoría del Pueblo y OACNUDH".

Agregó que "Esta situación no debe ser ignorada y requiere la atención y la acción diligente para prevenir la repetición de estos hechos y evitar que queden impunes. Por ello, es necesario que las instituciones estatales y demás actores intensifiquen sus esfuerzos en el terreno, colocando a las personas y sus derechos en el centro de las decisiones y evitando discursos que puedan exacerbar los riesgos a los que están expuestas. Saludo el esfuerzo de la Defensoría del Pueblo de continuar verificando y dándole seguimiento a esta situación en el terreno."

Entre el 2010 y el 2020 alrededor de 120 mil personas en situación de movilidad atravesaron la selva del Darién, en el año 2023 cruzaron más de 500 mil y en lo que va del 2024 el registro es de 72 mil.

