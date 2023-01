Entregan becas a 99 estudiantes de programa Ifarhu -Senacy [Video]

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) realizaron hoy, martes, el acto de entrega de 99 becas al mérito a estudiantes panameños que ganaron las diferentes convocatorias públicas del Programa de Becas Ifarhu - Senacyt.

Las becas son para estudiar maestrías y doctorados en países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Chile, Brasil o Bélgica y corresponden a ocho convocatorias: Maestría en áreas específicas del conocimiento Embajada de Francia (ronda II) 2022, Maestría en áreas específicas del conocimiento - Áreas de salud, Maestría en áreas específicas del conocimiento Canadá 2022, Maestría en ciencias tecnológicas 2022, Maestría en áreas específicas del conocimiento de prioridad o de interés del Canal de Panamá 2022, Doctorado de investigación, Doctorado en ciencias sociales y Maestría o doctorado Fulbright.



Los becarios provienen de las provincias de Panamá, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Coclé, Colón, Herrera y Bocas del Toro.

La inversión aproximada para las 99 becas es de $4,198,000.00.

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega-Barría, destacó que la educación es el combustible que impulsa los motores del desarrollo de un país y que el conocimiento y la especialización académica abren las puertas a las oportunidades y pavimentan los caminos que conducen a una mejor calidad de vida, a la competitividad y la prosperidad.



“Usualmente, me emociono con este tipo de actos porque me recuerdan mi juventud, cuando, sin saber mucho inglés, salí de mi patria para estudiar en los Estados Unidos y en Brasil. Me tomó más de 20 años volver, y hoy me siento orgulloso de que los sacrificios que hice en esa época merecieron la pena y dieron frutos”, compartió el Dr. Ortega-Barría.



Por su parte, Italo Quezada, jefe del departamento de Becas de la Senacyt, destacó que el otorgamiento de una beca del programa Ifarhu - Senacyt representa el esfuerzo que realiza cada aspirante por la excelencia académica.



“Por ello la Senacyt realiza esfuerzos constantes para que cada uno de estos beneficios permita que los y las panameñas tengan la oportunidad de seguir preparándose profesionalmente en las mejores universidades del mundo y de esta forma poder contribuir de manera extraordinaria en el quehacer nacional; cada becario nuestro es esa pieza de carbón que buscamos pulir hasta convertirse en un diamante, nos sentimos orgullosos de sus esfuerzos y logros”, puntualizó.



En el acto participaron los becarios Lenín Morales López y Yulissa Díaz, quienes fueron seleccionados para compartir sus testimonios gracias a sus méritos académicos y a su buen desempeño en el proceso de selección de sus respectivas convocatorias.



En 2022, el Programa de Becas Ifarhu - Senacyt entregó 81 becas correspondientes a siete convocatorias públicas y desde 2005 ha gestionado y otorgado 3,651 becas. Este programa brinda apoyo económico a los becarios seleccionados por sus méritos académicos, quienes pasan por un proceso de selección riguroso realizado por evaluadores externos a la Senacyt y que representan al sector gubernamental, privado y académico.

