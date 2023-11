"Es una lucha, no una fiesta", afirman educadores en cierre de calle

Un grupo de educadores cerró la intersección entre vía España y vía Manuel Espinoza Batista, a la altura de la Iglesia del Carmen, en el décimo sexto día de protesta contra el contrato minero del Estado con Mimera Panamá.

A través de altavoces, los educadores han enfatizado que la lucha que están llevando a cabo en las calles no debe ser malinterpretada como una festividad o evento social con bailes.

Publicidad

Esta aclaración surge tras las críticas por videos que circularon durante el fin de semana, donde dirigentes fueron captados bailando en las calles mientras se desarrollaban las protestas.



"Algunos compañeros entienden que aquí venidos a hacer vida social. Aquí no venimos hacer vida social compañeros educadores, formadores. Aquí venimos a derogar la ley 406.



"Esto no es una fiesta, porque esa es la critica de los medios de comunicación, que nosotros nos la pasamos bailando en las calles".

Estos incidentes han dividido opiniones entre la comunidad, y las discusiones sobre la naturaleza de las manifestaciones y su efectividad continúan en el centro de la atención pública.



En tanto, Panamá hoy se encuentra mayormente tranquila con respecto a los cierres de las principales avenidas en el área metropolitana. No se han reportado bloqueos en los Corredores norte, sur lo que ha permitido que el tráfico vehicular fluya con normalidad en las vías de los puentes Centenario y de Las Américas.

Sin embargo, durante el mediodía y la tarde, existen posibles protestas y concentraciones que podrían tener lugar en lugares estratégicos como Avenida Central, Plaza Cinco de Mayo y la Cinta Costera.

En contraste, la Vía Interamericana en la región de Oriente Chiricano, así como en el oeste de Veraguas y el centro de Santiago, continúa cerrada debido a situaciones locales, lo que afecta el flujo de tráfico en esas áreas.

Contenido Premium: 0