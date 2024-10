Escándalo en arbitraje turco! Suspensión de árbitra y jefe de árbitros

La controversia sacude el mundo del fútbol turco. La árbitra Elif Karaarslan, de apenas 24 años, y el jefe de árbitros de la Superliga, Orhan Erdemir, de 61 años, fueron suspendidos de manera fulminante por la TFF (Federación Turca de Fútbol) tras la filtración de un video sexual en el que ambos aparecen. La decisión fue unánime y marca un duro golpe para ambos.

Karaarslan, quien abandonó su sueño de ser futbolista por una lesión y se destacó en el arbitraje, ha negado rotundamente su participación en el escándalo. “Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Defenderé mi causa hasta el final. Soy solo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última”, expresó con firmeza.

Su abogado lanzó una fuerte defensa, alegando que el video fue manipulado por inteligencia artificial con el único fin de dañarla. “Este video fue creado enteramente mediante inteligencia artificial y no tiene relación con mi clienta. Las imágenes han sido editadas completamente”, afirmó.

Por su parte, Erdemir, quien ha dedicado más de 30 años a la profesión sin manchas en su historial, lamentó que su reputación se haya visto “seriosamente dañada”. “Mi carrera ha dado un vuelco. Mi imagen ante mi familia y la comunidad arbitral ha sido destruida”, reveló.

A pesar de las defensas y las aclaraciones, la TFF decidió mantener la suspensión, dejando a ambos en una situación complicada en el ámbito del fútbol turco.

