Estudiantes de la comarca Emberá ahora podrán conectarse con la estrella

Las emisoras Voz sin Fronteras de Darién y Mi Favorita de Coclé se sumaron a la alianza de medios para transmitir las clases de ‘Conéctate con la estrella’, a partir de esta semana, lo que permitirá llegar a más estudiantes a nivel nacional, incluyendo a la comarca Emberá Wounaan.

Voz sin Fronteras, en el dial 680 AM y 99.9 FM, transmitirá las lecciones de media de 10:30 a.m. a 11:30 a.m., las de primaria de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. y las de premedia de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Por su parte, la emisora Mi Favorita de Coclé, en el dial 91.9 FM y 1070 AM, transmite de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. las clases de primaria.

Para los alumnos de primero a sexto grado todos los lunes se dictan clases de español, los martes de matemáticas, los miércoles de ciencias sociales, los jueves de ciencias naturales y los viernes son de preescolar.

En premedia y media, los lunes y martes son de español y matemáticas, respectivamente, y los viernes de inglés. Los miércoles son de geografía, historia y cívica para premedia, y geografía e historia para media. Los jueves son de ciencias naturales para premedia y, física, química y biología en media.

Las lecciones se dan por Nacional FM, Crisol FM, Radio Nacional AM, RPC Radio, Telemetro Radio, Radio Panamá, Hosanna Capital, Los 40 principales, TVN Radio, Radio Mía, Más Música, Radio Hogar y Radio Católica.