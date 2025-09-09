Exigen cumplir ‘de manera estricta’ con informes de rendición de cuentas

La Contraloría General de la República ordenó a todas las entidades públicas cumplir de manera estricta con los informes de rendición de cuentas.

La medida exige a las Direcciones de Auditoría Interna de cada institución garantizar la verificación estricta de los informes, los cuales deben ser presentados mensualmente dentro de los primeros quince días del mes siguiente.

Mediante la Circular N.° 43, la Contraloría General reiteró la obligación ineludible de cumplir con este deber, conforme a lo establecido en la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984. Esta responsabilidad recae directamente en los agentes de manejo, es decir, quienes administran, custodian, invierten o autorizan el uso de recursos y bienes públicos.

“Cada balboa que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país”, enfatizó el contralor general, Anel Flores, mediante una nota de prensa.

La circular va dirigida a funcionarios, entidades, ministros de Estados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rectores de las universidades, directores de empresas públicas y al presidente de la Asamblea Nacional.

Con esta disposición, la Contraloría deja en claro que el dinero y los bienes del Estado deben manejarse con total transparencia.

“Rendir cuentas no es un trámite, sino una obligación de todos los que administran recursos públicos”, añade el comunicado de prensa de la institución.