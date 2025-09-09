Nacional - 09/9/25 - 12:00 AM

Exigen cumplir ‘de manera estricta’ con informes de rendición de cuentas

Por: Redacción Crítica -

La Contraloría General de la República ordenó a todas las entidades públicas cumplir de manera estricta con los informes de rendición de cuentas.

La medida exige a las Direcciones de Auditoría Interna de cada institución garantizar la verificación estricta de los informes, los cuales deben ser presentados mensualmente dentro de los primeros quince días del mes siguiente.

Mediante la Circular N.° 43, la Contraloría General reiteró la obligación ineludible de cumplir con este deber, conforme a lo establecido en la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984. Esta responsabilidad recae directamente en los agentes de manejo, es decir, quienes administran, custodian, invierten o autorizan el uso de recursos y bienes públicos.

“Cada balboa que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país”, enfatizó el contralor general, Anel Flores, mediante una nota de prensa.

La circular va dirigida a funcionarios, entidades, ministros de Estados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rectores de las universidades, directores de empresas públicas y al presidente de la Asamblea Nacional.

Con esta disposición, la Contraloría deja en claro que el dinero y los bienes del Estado deben manejarse con total transparencia.

Te puede interesar

Agentes del Senafront detectan caleto durante un patrullaje

Agentes del Senafront detectan caleto durante un patrullaje

 Septiembre 09, 2025
Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

 Septiembre 09, 2025
Proyecto blinda al Ifarhu del juega vivo político

Proyecto blinda al Ifarhu del juega vivo político

 Septiembre 09, 2025
Eduardo Flores solicitará que la reelección de rectores se decida por referéndum

Eduardo Flores solicitará que la reelección de rectores se decida por referéndum

 Septiembre 09, 2025
¡Esta vaina se puso fea!

¡Esta vaina se puso fea!

 Septiembre 09, 2025

“Rendir cuentas no es un trámite, sino una obligación de todos los que administran recursos públicos”, añade el comunicado de prensa de la institución.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto