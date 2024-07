Exministro Ford responde a fiscal destituido

El exministro de Obras Públicas, Jaime Ford Castro, respondió a las declaraciones del exfiscal Adecio Mojica, quien fue recientemente destituido, calificándolas de falsas.

Mojica había afirmado en una entrevista reciente con un medio impreso que "nunca se prestó a investigaciones inventadas o tendenciosas".

Ford, a través de su cuenta personal en X red social, aseguró que Mojica ordenó su detención preventiva por supuesto peculado en la gestión de fondos destinados al diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera, sin una auditoría previa de la Contraloría General y de manera ilegal.

Además, según Ford, aunque las auditorías posteriores no encontraron evidencias en su contra, Mojica no solo procedió con la detención sino que también lo llevó a juicio.

El caso está relacionado con presuntas irregularidades en el contrato de diseño y construcción para la rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, durante el período comprendido entre 2010-2017.

Este expediente consta de 128 tomos.

Declaraciones falsas. Adecio Mojica me impuso detención preventiva, por peculado, caso Autopista Arraijan-Chorrera, sin audito de Contraloria, es ilegal, cuando salió NO me vincula, no solo me mantuvo detenido, sino que me llamó a juicio.