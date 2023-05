Fiscal esconde testigos y la jueza apadrina esa carilimpieza

El Fiscal Emeldo Márquez con el apoyo de la jueza Baloisa Enereida Marquínez Morán hace todo lo posible para evitar que testigos que declararon bajo identidad reservada, comparezcan a la audiencia New Business para ser repreguntados por los defensores.

Esa situación generó molestias de un grupo de juristas y un enfrentamiento verbal entre la jueza y la defensora Gladys Quintero, luego que la abogada advirtió que la dirección de esos testigos solo la conoce la Fiscalía y que Baloisa Marquínez "no ha dicho absolutamente nada al respecto".

Algo descompuesta, la jueza Marquínez exclamó que la defensora "no está aquí para discutir conmigo, ni yo con usted".

Gladys Quintero no se quedó callada. No quiero discutir con usted, ni es mi interés. Siempre ha sido una abogada respetuosa. Solo estoy transmitiendo una opinión que requiere la presencia de los testigos protegidos y la Fiscalía no se pronuncia al respecto...que diga si están enfermos, incapacitados, pero que lo diga para que la opinión pública sepa por qué esos testigos no están aquí. Es lo único que quiero...no pretendo entrar en discusión con el tribunal, añadió.

Otro defensor, el veterano exfiscal de Drogas, Rosendo Miranda advirtió que "ningún tribunal le permite a un fiscal que no lleve a sus testigos protegidos. No puede ser que la base de la teoría del caso del Ministerio Público son esos testigos protegidos" y éstos no se presenten y no pase nada.

Miranda dijo que por razones de transparencia y credibilidad a la institución del testigo protegido, el no exigirle al Ministerio Público que presente esos testigos, es peligroso para el futuro de ese mecanismo.

Es peligroso que alguien señale a Raymundo y todo el mundo y el día de la audiencia para determinar si tienen o no credibilidad, sencillamente esos testigos no vienen, pero todos los señalados están aquí en el juicio.

Aquí se señala alegremente sin sustento material y ahora la Fiscalía no sabe dónde están esos testigos y se pretende que los defensores se queden satisfechos con sus representados sometidos a una declaratoria de culpabilidad. Esos testigos deben hacerlos comparecer, no sé cómo, pero deben estar aquí, añadió.

"Aquí está la dignidad, la honra, la vida en juego de muchos panameños. Nos merecemos respeto", indicó Miranda a la juez Baolisa Marquínez.

Mientras que el defensor José Félix Martinz sostuvo que el tribunal debe ejercer su autoridad y hacer algo frente a la reticencia de estos testigos, porque están afectando el derecho a la defensa.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho manifestó que la no comparecencia de esos testigos limitan el ejercicio de defensa de Ricardo Martinelli, de lo contrario se debe suspender la audiencia hasta que se hagan presente en el tribunal.

Baloisa Marquínez se hizo la desentendida a los reclamos de los abogados y se limitó a decir que la comparecencia injustificada de los testigos será considerada al momento de dictar sentencia.

Al inicio de la audiencia el día lunes se anunció que los testigos Riccardo Francolini había presentado incapacidad y Henri Mizrachi andaba de viaje.

Para el abogado Alfredo Vallarino, uno de los defensores de Martinelli dentro de este caso, es una vergüenza que la Fiscalía Anticorrupción haya armado todo el caso New Business, con base en dos testigos protegidos y que ahora se niegan a que los mismos comparezcan al juicio y puedan ser contra interrogados.

“Obviamente, nosotros no podemos citar a los testigos protegidos, porque la única persona que conoce la identidad, la dirección, etc., aunque nosotros estamos muy claros de quienes están detrás de esta farsa, la Fiscalía es quien debe hacer las citaciones, algo que es por ley y dicen que no van a traer a los testigos protegidos. Nosotros sabemos cuál es la razón por la que no los quieren traer al estrado, esto porque apenas pasan por ese lugar, quedan desbaratados en el contrainterrogatorio”, comentó.

Agregó que la Fiscalía busca que solo tenga valor lo que los testigos les dijeron a ellos, “en un cuarto oculto, acompañados muchos de ellos con un señor llamado William Moore, que es el hermano de la fiscal Zuleyka Moore”.

“La juez Baloisa Marquínez debió suspender la audiencia, para tratar de que se localice a los testigos protegidos. No es que los testigos protegidos no les hicieron daño a personas, aquí hay personas que quedaron detenidas por lo que dijeron esos testigos protegidos y de repente ahora la Fiscalía, sin mayores reparos, decide no traerlos”, aseveró.

El defensor expresó que se trata de un tema serio y espera que el Colegio Nacional de Abogados (CNA), se pronuncie, “

Entre los que rindieron testimonio ayer estuvo la Contadora Pública Autorizada (CPA), Elva Gordón, quien fue la persona que auditó el cheque de adelanto que se le otorgó a la empresa Transcaribe Trading (TCT), por la suma de $ 22 millones, como anticipó para la construcción y rehabilitación de la autopista Arraiján – La Chorrera.

Gordón indicó que los depósitos hechos por TCT a la cuenta de New Business en el banco Global Bank no salieron del adelanto para obra que el Estado le pagó en su momento a la empresa constructora.

La contadora señaló que los $2 millones que se depositaron a la cuenta New Business, eran de un crédito prendario que la empresa constructora mantenía.

