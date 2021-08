Fiscalía trata de meter pruebas sin autenticidad en caso contra Martinelli

El Ministerio Público, a través de sus fiscales no han realizado ninguna investigación en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el caso de los supuestos pinchazos y han tratado de meter pruebas trasladadas sin autenticidad, denunció el abogado Carlos Carrillo.

El jurista manifestó que esa falta de investigación ha quedado demostrada en la audiencia que se desarrolla en la sede del SPA.

Planteó que todo lo que se ha visto en el juicio actual demuestra que el expresidente Ricardo Martinelli no guarda relación con delito alguno.

Explicó que el equipo de defensa de Ricardo Martinelli demostrará su inocencia y están trabajando en ello.

Sobre las pruebas que han presentado los fiscales, Carlos Carrillo dijo: "Aquí no hay peritaje, aquí no hay autenticidad, aquí lamentablemente el fiscal en el SPA no hizo ninguna investigación y trataron meter pruebas trasladadas".

El abogado dejó claro que en su momento ellos plantearán y demostrarán que Ricardo Martinelli no ordenó al Consejo de Seguridad realizar ningún tipo de ilegalidad.

Esta es la segunda ocasión que se realiza el juicio por supuestos pinchazos contra Ricardo Martinelli, ya en el primero fue declarado no culpable.

El propio Ricardo Martinelli ha denunciado que este juicio en su contra es una persecución política, en el pasado de parte de Juan Carlos Varela y ahora del vicepresidente José Gabriel Carrizo.

