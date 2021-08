Fiscales en modo de luces, cámara y acción

La Fiscalía en el juicio por los supuestos pinchazos telefónicos se mantiene leyendo documentación que carece de una certificación forense que acredite de dónde fue obtenida, afirmó el abogado defensor Sidney Sittón.

Agregó que cuando se lleva a un juicio una prueba digital, la misma debe venir acompañada de un certificado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), o de un experto en informática que certifique cuál es el origen de ese documento.

Publicidad

“De dónde salió, quién lo trajo, de dónde lo trajo, en qué condiciones, de qué computador salió, a cuál llegó, eso te lo produce un certificado forense informático”, indicó el jurista.

Sittón enfatizó que lo que se está leyendo en el juicio son documentos que “hasta un infante de seis años sabe copiar y pegar y decir que el presidente de los Estados Unidos le está enviando un correo”.

Enfatizó que estas son las situaciones que provocan atrasos en el desarrollo de este juicio.

Otra de las situaciones que, según el defensor, se están dando, es que se repiten las mismas páginas que se están leyendo, “pero como la defensa no puede hacer ningún cuestionamiento hasta que no se termine la lectura de cada página que se ha leído, es que nosotros observaremos a las jueces que ese mismo documento ya se había leído anteriormente”.

De forma clara, Sittón señaló que esto provoca un atraso y que este segundo juicio en realidad lo que le da al Ministerio Público (MP), es un “show ante las cámaras”, ya que no tienen rigor y “no saben manejar la evidencia digital”, un tema que preocupa a la defensa, ya que se debería concentrar en el debate de los hechos relevantes.

“Aquí no hay hechos jurídicamente relevantes, aquí lo que vienen son los fiscales a improvisar todos los días, ya que ni ellos mismos conocen la carpeta, imagínese que usted se ponga a leer el mismo documento porque usted no conoce ni siquiera su carpeta”, expresó.

“Aquí lo que nosotros estamos viendo es que la Fiscalía apuesta a lo que se llama en la doctrina la Teoría del Caos, la cual indica que yo no tengo un caso sólido, pero me presentó aquí con cualquier cosa, salgo ante los medios diciendo yo tengo un caso fuerte, yo tengo las pruebas, yo tengo esto, y no tiene nada, esa es la Teoría del Caos, confundir”, dijo.

Puntualizó que si en Panamá los jueces le exigieran a los fiscales y las partes manejar la prueba como la ley manda, “le puedo garantizar que el 90% de los casos se caería, ya que hay una falencia, pues no saben manejar las pruebas de manera digital”.