Fue a renovar su pasaporte y le dijeron que su corte no era de hombre

Eduardo Campbell Bethancourt, un joven estudiante que se encuentra de vacaciones en Panamá, pasó por un mal momento al momento que intentaba renovar su pasaporte, esto debido a que al acercarse a las oficinas de esta entidad hace unos días para hacer todo el trámite, lo hicieron sentirse mal al decirle que su estilo de cabello no era el de un hombre.

LEE TAMBIÉN: Modificación de jornadas de trabajo tendrá validez hasta el 31

Publicidad

A través de su cuenta de Twitter Eduardo detalló lo siguiente: "Hoy fui a renovar mi pasaporte y la señora cuando me atendió dijo que no podía tomarme la foto porque mi pelo no estaba apropiado. Ella dijo: 'primero que todo, eso no es un corte varonil'. Bueno, aparentemente los afros son solo para mujeres", dijo.

Yo le dije “¿qué es un corte varonil?” y ella me respondió: “bajito, corte bajito”



Y de ahí tuve que amarrarme el pelo más hacia atrás como si no tuviera cabello para poder que me tomaran la foto. — Eduardo Campbell Bethancourt (@ecampbell1096) December 28, 2021

Esto generó mucha controversida en redes sociales, por lo que otras personas comenzaron a opinar de la situación y expusieron distintas situaciones de discriminación que han sufrido en esta y otras entidades.

Crítica lo contactó para saber más de lo sucedido y las medidas que ha tomado de ahora en adelante para dar a conocer lo sucedido.

"Me apersoné a las oficinas para renovar el pasaporte, cuando iba a tomar mi foto ella me dijo que no era apropiado, la cuestioné preguntando cómo es un corte varonil. Ante esto me responde que es un corte normal, al mismo tiempo me dice que no se podía llevar algo que no te tapara las orejas. Según ella no cumplía con las normas. El cabello no me tapaba las orejas, se veía el perfil y es uno de los requisitos que te piden", dijo.

Recalca: "Primero, fue ofensivo que una funcionaria pública dijera que no era un corte de hombre, personalmente lo encuentro retrograda e irrespetuoso. Cuando le pregunto que era un corte varonil, todos se me quedaron mirando por lo sucedido. Lo que tuve que hacer es ponerme el pelo para atrás, dando a ver que no tenía cabello, para poder que me tomaran la foto".

Mi cabello estaba así hoy. Cumplía con los requisitos de perfil claro y mis orejas también estaban visibles. Una institución pública no puede decirme si me cabello es “varonil” o no. Eso es irrelevante y segundo, mi cabello cumplía con todas las medidas! https://t.co/8yZTka4EfF pic.twitter.com/pF5DhW4S92 — Eduardo Campbell Bethancourt (@ecampbell1096) December 28, 2021

Eduardo afirma que su cabello no le ha generado problemas en ningún lado, incluso en la Visa que tiene, aparece de la misma manera y eso es lo que menos se le prestó atención.

"Actualmente estudio una Maestría en Políticas Públicas en Alemania, me considero un afro panameño, activista LGBTI, fue algo muy cercano a mí desde muy pequeño. Lo que me pasó es una de las razones por las que estudio lo que estudio. Pienso que Panamá le falta muchísimo en mejorar en términos de derechos a personas afro panameñas. Esto es un ejemplo de muchas cosas que pasan en las instituciones. No es algo que me pasó individual", dijo.

Según Campbell, este tipo de situaciones no es algo ajeno al cabello, porque también se da por su preferencia sexual, forma de vestirse y expresarse en la sociedad actual. Tras lo sucedido y la disculpa hecha por el Administrador de Pasaportes, Omar Ahumada, Eduardo aclara que no desea que esto se quede en una simple experiencia.

"Lo que busco con esto es educar a la población de que esto sigue pasando, es momento de cambiar el ideal al decir sobre qué es un corte masculino y femenino. No cre que haya una regla para eso. En Panamá no se está concientes que se viven en una sociedad con diferentes etnias, pero tenemos reglas que no respetan la forma de ser un grupo de la población que ha sido discriminada por muchos años. Lo publiqué para crear conciencia". dijo.

Esta es la foto de mi visa actual y nunca tuve problema viajando porque no hay ninguna ley que no me permite llevar el cabello como lo tenía hoy. ¡Lo qué pasó hoy fue discriminatorio e inaceptable! pic.twitter.com/038TzYj1sw — Eduardo Campbell Bethancourt (@ecampbell1096) December 28, 2021

Este joven le dice a las instituciones de Panamá, que deben ser más respetuosos con las personas para no entrometerse en temas personales y lo segundo que pide es que haya una capacitación para todos aquellos que atienden en este tipo de lugares, respetando su ideología, gustos y preferencias.

Algo que resaltó es que actualmente está enfocando su tesis en la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños (Senadap), pero tras lo sucedido con el trámite del pasaporte desea cambiarlo para enfocarlo en el tema de cabellos afros en instituciones panameños, mismo que expondría en la universidad que estudia en Alemania.

Él ya tiene su pasaporte con su nueva imagen y pasará las fiestas de fin de año para luego regresar a tierras alemanas.