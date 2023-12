Funcionarios de la DGI quieren su plata

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó citar a Publio De Gracia, titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), para que responda un cuestionario sobre el pago pendiente a sus funcionarios correspondiente al 1 % del excedente de las recaudaciones anuales del Fondo de Gestión Tributaria.

Un grupo de funcionarios de la DGI se presentaron ayer al Legislativo para reclamar el pago pendiente de bonificaciones por rendimiento y eficiencia.

El pasado martes, De Gracia dio a conocer que antes del 31 de diciembre se les desembolsará parte de lo adeudado correspondiente al bono de los años 2021 y 2022, pero los funcionarios también reclaman lo correspondiente a este año.

Una nutrida comitiva de funcionarios de la DGI fue recibida en la Asamblea por el diputado Raúl Pineda y uno de ellos dio a conocer que denunciarán lo que les está pasando ante los tribunales por abuso de autoridad.

Pineda, quien logró que los miembros de la Comisión de Presupuesto atendiera a una comitiva de funcionarios, aseguró que "nadie los puede amenazar con botarlos por pelear su derecho", porque "no es que están rogando ni pidiendo un favor".

El diputado consideró que es una irresponsabilidad que no se cumpla con un derecho de los trabajadores, "que no es un bono, no es jamón, no es nada navideño, es la ley que los ampara a pagarle el 1 % del excedente de los dineros ya cobrados..."

