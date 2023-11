Gaby: oligarquía e izquierda atacan porque el PRD vencerá en el 2024

El candidato presidencial del oficialista PRD y actual vicepresidente de la república, José Gabriel Carrizo alegó que el "ataque sistemático" que le hacen la "oligarquía panameña y la extrema izquierda" obedece que son el colectivo a vencer en las elecciones de mayo del 2024.

En una reciente reunión en Río Hato, organizada por el diputado Melchor Herrera, el candidato Carrizo dijo que el encuentro era un acto de valentía porque en ese momento estaban bajo ataque.

Nos han querido meter en la cabeza que lo que hemos hecho lo hemos hecho mal y están equivocados, porque lo que hacemos los PRD es no vender nuestra Patria...el gobierno no decidió si el país quiere ser minero o no, sino que encaró una problemática para que una empresa instalada en Panamá -que le daba muy poco al país- le diera más recursos, expresó un eufórico Carrizo.

A juicio del político, ese ataque que les hacen no obedece a un contrato minero, ese ataque sistemático obedece a una realidad...que el partido que se pronostica con el escenario político a vencer el 5 de mayo, es el PRD y por eso nos tienen miedo y nos atacan.

Para José Gabrel Carrizo, el PRD con su movilización, disciplina, mística, lealtad y perseverancia volverá a ganar las elecciones y anunció que a partir de febrero recorrerá la geografía nacional para ganarse la oportunidad de ser el próximo presidente de Panamá.

