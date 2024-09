Graduación: 80 jóvenes fueron certificados como bartender

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE), celebró la mañana de hoy la graduación de 80 estudiantes de la edición 2024 del programa Learning for Life en Panamá, quienes recibieron su microcredencial de "bartender".

"Learning for Life en Panamá" es un programa de habilidad de hostelería para aquellos que buscan empleo en la industria de la hostelería, pero que pueden haber enfrentado barreras en su educación y empleo a lo largo de sus vidas.

Adicional a todos los conocimientos adquiridos en coctelería, los estudiantes realizaron prácticas profesionales en bares y restaurantes. Fueron un total de cinco prácticas presenciales en el ITSE y 360 en hoteles o bares.

Durante el acto, Milena Gómez Cedeño, Gerente Educativa Rectora del ITSE, destacó que casi un 50% de la participación de la promoción fue femenina, por lo que subrayó la importancia del enfoque inclusivo "esto nos sirve como testimonio e igualdad", dijo.

"Quiero felicitar a estos 80 estudiantes que han llegado a este proceso de certificación, es un gran día para el Itse por ser esa casa; este es la ruta correcta para enfrentar toda la discrepancia en materia de educación, que se hace a través de colaboración, para darle acreditaciones que le permitan incorporarse en el mercado laboral de manera exitosa. Learning for Life en Panamá ha permitido la creación de un laboratorio en mixología", comentó Gómez.

"A través de nuestra colaboración con Learning for Life, hemos visto cómo la educación abre puertas y derriba barreras para muchos jóvenes, que de otro modo, no habrían tenido acceso a estas oportunidades", señaló Oscar León, secretario de la Junta Directiva de COSPAE.

Felices por los conocimientos adquiridos

"Para mí ha sido una buena experiencia en el campo laboral, he aprendido sobre coctelería y he dejado un poco la pena, ya que sufría mucho... Al principio estuvo difícil (la práctica), pero salimos adelante, me siento muy orgullosa de ser más del 50% de mujeres que se graduaron, las mujeres logramos todo lo que queremos", Esmeralda Cortez.

En tanto, Génesis Rodríguez dijo a "Crítica" estar muy feliz por esta gran oportunidad y de hoy estar certificada como bartender.

"De aquí en adelante seguir trabajando la mixología y estoy muy contenta de ser de ese 50 % de mujeres en una profesión que es específicamente de hombres", sentenció Rodríguez.

