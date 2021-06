Hay 1,057 casos positivos de Covid-19 y 9 defunciones

Panamá contabiliza 1,057 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 399,877 y 9 defunciones, que totalizan 6,514 acumuladas, para una letalidad del 1.6 %, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud.

A la fecha se aplicaron 13,826 pruebas, y se mantiene un porcentaje de positividad de 7.6%.

Los casos positivos suman 11,814. En aislamiento domiciliario se reportan 11,164 de los cuales 10,805 se encuentran en casa y 359 en hoteles. Los hospitalizados suman 650 y de ellos 548 se encuentran en sala y 102 en UCI.

Se anunció que debido a la falta de agua mañana domingo en la ciudad capital, solo atenderán los centros de hisopados del Estadio Nacional Rod Carew (Vía Centenario) y Emilio Royo, ubicado detrás de la Arena Roberto Durán.

También se le recuerda a la población que mañana domingo 27 el auto rápido de vacunación, ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, estará cerrado y retomará la jornada de vacunación el próximo lunes 28 de junio a las 7 a.m.

Igualmente, el MINSA le recuerda que los centros de salud y policlínicas de la Caja de Seguro Social (CSS) también realizan pruebas de hisopados.

Nuevas medidas empiezan a regir

A partir de hoy a las 10 pm hasta las 4 am del próximo lunes 28 de junio, inicia la cuarentena total sin jornada laboral, ni movilidad, solo en el distrito de Colón, provincia de Colón.

Igual medida iniciará a regir a partir de este sábado en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, pero se exceptúan de la medida de toque de queda a partir de las 10 pm, los distritos de Santa María, Las Minas, Ocú y Los Pozos, los cuales tendrán toque de queda de 12 medianoche a 4 am.

Cuarentena total a partir de hoy a las 10 pm al lunes a 4 am, con restricción de movilidad y laboral, tendrán también los distritos de Las Tablas, Los Santos y Macaracas en la provincia de Los Santos.

En esta provincia quedan exceptuadas de la medida los distritos de Pedasí y Pocrí que tendrán toque de queda desde las 12 medianoche a 4 am de lunes a domingo.