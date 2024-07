Hospitalizada por fuertes dolores en la espalda y tórax

Milka Rodríguez retornó a las redes sociales, y según expresó su ausencia se debió a que estuvo hospitalizada tres días por un fuerte dolor en el tórax y la espalda.

La colonense relató que sus “Lola y Paola”, como le llama a sus senos, por estar grandes, le causa dolor de espalda y cuello, el dolor se agudizó y tuvo que ir al médico.

A su salida aprovechó para visitar a una amiga y relajarse, esta la llevó con el doctor que ella se atiende y le recetaron un nuevo tratamiento para bajar la inflamación.

“Esa inflamación me perjudica todo, pero no hay nada que Dios y la ciencia no pueda tratar y eliminar, porque Dios puso la ciencia aquí por algo... tenemos que obedecer”, expresó Milka, quien asegura que las cosas pasan por algo, y por medio de la oración siempre le pregunta a Dios, qué le quiere decir.

