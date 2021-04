Hoteleros rechazan albergar a pasajeros con la cepa brasileña del Covid19

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) le hizo un llamado a sus agremiados, para que rechacen hospedar en sus instalaciones aquellos pasajeros que procedan de Sudamérica, y que contra su voluntad sean obligados a mantener una cuarentena de al menos cinco días para ingresar a Panamá, esto como parte de las acciones de prevención emprendidas por el Gobierno Nacional para la detección de casos de la variante brasileña de la Covid-19.

"Hacemos un llamado a nuestros agremiados para asegurar que sus instalaciones no sean prestadas para albergar pasajeros contra su voluntad, ni en condiciones inaceptables para ellos. Somos entidades de alojamiento, no de retención, ni detención. El derecho a escoger de clientes y no clientes debe primar sobre cualquiera otra consideración", señaló el gremio mediante un comunicado.

Todo el descontento del sector hotelero, radica desde su punto de vista, en las improvisadas, irresponsables e irracionales medidas anunciadas, las cuales en vez de aislar la cepa brasileña, debido a que encierra a Panamá con grave afectación de los intereses nacionales, los cuales el Gobierno está llamado a proteger.

Además, indican que la advertencia es necesaria para prevenir y proteger a los asociados de posibles demandas legales derivadas, directa o indirectamente, de la aplicación del Decreto Ejecutivo 260 de 29 de marzo de 2021, que establece medidas para ingresar al territorio nacional a personas provenientes de Sudamérica.

Según este gremio, no cesarán en sus esfuerzos para lograr la completa derogación del mencionado Decreto Ejecutivo, por considerarlo perjudicial e inconveniente a los intereses de la República de Panamá.

Por otro lado, mencionan que el cierre del país a visitantes provenientes de naciones ajenas a la variante brasileña supone un golpe a los más de 100,000 panameños que esperan volver a sus puestos de trabajo e implica continuar la afectación a los productores de alimentos nacionales, que generaban más de B/.80 millones cada año en ventas solo a hoteles.

"Las medidas inconsultas adoptadas por el Gobierno Nacional han resultado en la grave afectación de la imagen de Panamá en todo el mundo. Desde su puesta en vigencia, nuestra principal puerta de entrada al país, el aeropuerto internacional de Tocumen, opera bajo condiciones caóticas, con largas filas y demoras para nacionales y extranjeros que llegan al país, rodeado de una presencia policial exterior y una operación civil impropia", destaca el comunicado.

Cifras de Apatel señalan que Panamá cuenta con cerca de 32 mil habitaciones, de las cuales 22 mil pertenecen a hoteles afiliados del gremio, lo que representa una cifra de al menos 2.500 millones de los 3.000 millones de dólares de inversión turística que registra el país.