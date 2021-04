Canciller Mouynes sostiene reuniÃ³n telefÃ³nica con secretario de Estado de EEUU

La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, sostuvo hoy, martes, una reunión telefónica con Antony J. Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos.

LEE TAMBIÉN: Sancionan la ley que crea la Autoridad para la Atracción de Inversiones

La canciller Mouynes dijo que dialogó con Blinken sobre temas de interés común como: multilateralismo, situación política, cambio climático, inclusión, migración y fortalecimiento de inversiones de sus nacionales en Panamá.

Durante este primer contacto entre cancilleres, Panamá ponderó el retorno de EE.UU. a esferas de encuentro tan importantes en tiempos de pandemia como la Organización Mundial de la Salud, y el nuevo respaldo de la administración Biden al Acuerdo de París para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), también suscrito por el Estado panameño.

En ese sentido, la canciller panameña destacó las iniciativas del Gobierno Nacional frente a las amenazas del Cambio Climático, apostando por la agenda verde de la sostenibilidad y destinando importantes recursos a la protección del patrimonio natural y marino, hasta haber convertido Panamá en uno de los tres únicos países sumidero de Carbono del planeta.

Los dos cancilleres coincidieron en el valor de las inversiones de capital estadounidense en Panamá, como punto importante en la recuperación económica post pandemia, manteniéndose el atractivo comercial de nuestro país por sus inigualables ventajas logísticas y su estabilidad social.

La canciller Mouynes compartió la intención de Panamá de reforzar su presencia en los foros multilaterales y recuperar el liderazgo en la región que históricamente se asoció a su papel de mediador neutral y centro geográfico de referencia mundial.

Ambos representantes diplomáticos resaltaron la solidez de la alianza estratégica histórica entre EE.UU. y Panamá, en atención a la cooperación para enfrentar retos presentes y futuros.

Panama is a steadfast and valued partner of the United States. Today Foreign Minister @ErikaMouynes and I explored the next steps in our bilateral relationship, including on security, migration, climate, and COVID-19 responses. "Panamá es un socio firme y valioso de los Estados Unidos. Hoy, la ministra de Relaciones Exteriores @ErikaMouynes y yo exploramos los próximos pasos en nuestra relación bilateral, incluida la seguridad, la migración, el clima y las respuestas al COVID-19".