Hoteles del grupo VerdeAzul reciben premios

Los hoteles del grupo hotelero panameño VerdeAzul Hotels, recibieron el premio Traveller´s Choice, “Best of the Best 2023” que otorga la prestigiosa plataforma de opiniones especializada en turismoTripAdvisor. El premio Traveller´s Choice (antes conocido como el Certificado de Excelencia), reconoce a los negocios que reciben consistentemente excelentes opiniones de los viajeros.

Bristol Panama a Registry Collection Hotel, recibió una distinción especial ocupando la posición número #14, de los 25 mejores hoteles de Centroamérica. Por su parte, los hoteles del grupo también recibieron premios importantes tales como: Traveller’s Choice Winner para el Marriott Panama Hotel; y Traveller’s Choice Winner y Best of the Best para los hoteles: The Santa Maria a Luxury Collection Hotel & Golf Resort y The Buenaventura Golf & Beach Resort Panama an Autograph Collection.

