IATA pide restablecer vuelos entre Panamá y Venezuela "urgentemente"

Un llamado a las autoridades de aviación de Panamá y Venezuela para que restablezcan urgentemente los vuelos entre ambos países, realizó este miércoles la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés).

Según la entidad "la industria de la aviación atraviesa actualmente su mayor crisis como resultado directo de la pandemia de COVID-19" y la "imposición de cualquier restricción innecesaria a la aviación durante la fase crucial de reinicio retrasará la recuperación económica y social de los países y pueblos de la región".

Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, destacó que "esta interrupción no pudo haber llegado en un peor momento. Venezuela tenía una conectividad aérea internacional muy limitada incluso antes de la pandemia del COVID-19. Los vuelos recientemente reiniciados desde y hacia Panamá se convirtieron en un salvavidas tanto para los pasajeros como para la carga. Cortar este vínculo antes de la temporada de viajes de vacaciones —y en un momento en que la demanda de productos farmacéuticos necesarios para luchar contra la pandemia está en su punto más álgido— tendrá consecuencias nefastas".

A Cerdá aseguró que a la entidad le preocupan los viajeros, ya que sus planes se verán afectados y muchos se quedarán varados, pero también está pensando en la carga esencial, la cual no podrá ser transportada o se retrasará masivamente.

Mencionó que en IATA están conscientes de que "los gobiernos están priorizando la protección de sus ciudadanos ante el COVID-19", por lo cual para garantizar que la aviación pueda funcionar con seguridad durante la pandemia, están trabajando con entidades mundiales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lo cierto es que IATA ha estado cooperando con las autoridades de toda América Latina para garantizar que las fronteras aéreas puedan reabrirse bajo condiciones de seguridad, agregó Cerda.

La entidad, incluso está dispuesta a ayudar a aplicar medidas alineadas a nivel mundial que permitan la reapertura del corredor aéreo entre Panamá y Venezuela, el cual fue suspendido desde el pasado 13 de diciembre.