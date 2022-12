Identifican a uno de los desaparecidos en invasión

La Comisión 20 de diciembre de 1989, anunció el primer positivo identificado mediante bre de 2022 – ADN entre las víctimas desaparecidas por causa de la invasión. Se trata de Ismael Enrique Dorcy Segura, identificado entre 32 cuerpos que fueron exhumados del Cementerio Jardín de Paz durante el año 2020.

Mediante asistencia legal internacional fue recibido el resultado procedente de Guatemala, donde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), realizó el análisis genético. El caso por la desaparición del Dorcy Segura fue reabierto en enero de 2019 por el Ministerio Público de Panamá, a solicitud de la Comisión 20 de diciembre de 1989.

Ahora se espera que el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realicen los protocolos necesarios para una entrega digna a sus familiares, quienes han sido informados durante el fin de semana del hallazgo.

Según informó su familia, Ismael llegó procedente de Penonomé a la casa de su abuela ubicada en calle 19 oeste de El Chorrillo la noche del 19 de diciembre de 1989, cenó y luego salió a la calle y en los alrededores se encontró con su hermana y con un vecino, quienes fueron las últimas personas en verlo con vida, minutos antes de comenzar la invasión.

La denuncia de su padre en 1990 describe los esfuerzos por encontrarlo: “Deseo manifestar que he visitado varios hospitales: el Hospital Santa Fe, Complejo Metropolitano, Santo Tomás y el Pabellón Militar, infructuosamente, porque no lo he encontrado. Posteriormente, fui al Jardín de Paz en Parque Lefevre donde hay una fosa común, pero en ese listado, tampoco aparecía su nombre. También suscribí denuncia de la desaparición de mi hijo en la Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Nacional, en el Comité pro-Derechos Humanos de Panamá y en la Fundación Omar Torrijos y nadie me ha dado respuesta” …“Quise con mi presencia ver si por lo menos encontraba el cadáver de mi hijo, para lo cual participé de las dos exhumaciones realizadas en el Jardín de Paz el 28 de abril y el 5 de mayo (**) sin obtener resultado positivo”.

Al momento de su desaparición Dorcy Segura, tenía 32 años y era padre de un niño de 7 años y una niña de 5.

