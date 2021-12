Imputan a Celine y Denisse por la vacunación chimba

Matías Pérez Escudero, Denisse Vega y Celine Gazal de Esses fueron imputados ayer delitos contra la salud pública por el caso de la vacunación clandestina contra el Covid-19 y logró que se elevará a causa compleja la investigación y tendrán seis meses más para completar las sumarias.

La juez Diana García le impuso una medida de reporte los días 25 de cada mes y el impedimento de salida del país a Celine de Esses; a Denisse Vega de Murzi no se le impuso medida cautelar alguna al estimar que ha cooperado con la investigación desde un inicio, también mantiene arraigos. A Matías Pérez Escudero se le mantiene la medida cautelar de detención provisional al considerar que no se le puede imponer otra medida cautelar personal que no pueda cumplir.

Publicidad

Denisse Vega de Murzi, Celine Gazal de Esses eran las organizadoras de dos jornadas de vacunación clandestina, mientras que Matías Pérez Escudero se hacía pasar como médico y era el que inyectaba.

A Matías, quien permanece bajo detención provisional desde junio pasado, también se le imputó cargos por delito de estafa, fe pública y ejercicio ilegal de la profesión.

En seis meses, las autoridades no han sido capaces de capturar a otro sujeto conocido como Aron, quien se mantuvo oculto en una residencia en Panamá Oeste.

Las investigaciones revelan que supuestamente Matías inyectaba y Aron (el prófugo), cobraba los $200 por las dosis de vacunas aplicadas a las personas.

Los hechos de esta investigación se originan el 1 y 7 de junio de 2021, en apartamentos en Coco del Mar y Punta Pacífica, donde se organizó una jornada de vacunación a 16 personas, supuestamente relacionada con la pandemia del Covid-19, sin contar con las autorizaciones o registros sanitarios establecidos por las autoridades.