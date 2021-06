Jóvenes cuentan su experiencia con el el Covid

Jóvenes sobrevivientes al Covid-19 contaron sus testimonios y mostraron lo vulnerables que son al virus. Lohanniz Gaitán, es una joven sobreviviente del Covid-19 y detalló que el 7 de junio del año pasado (2020), un grupo de amigos en Arraiján, hicieron una labor social y fueron a entregar bolsas, “luego mi amiga salió positiva y me hice la prueba saliendo positiva, mi preocupación era mi familia”.

“Mi primera preocupación no fue por mí, fue por mi familia, por mi papá, por mi papá y por mis sobrinos”, expresó.

Publicidad

Contó que se volvió a contagiar en enero de este año, “a mi me empezaron los síntomas, yo inmediatamente supe que eras Covid-19 porque me dio fiebre, dolor en la garganta y yo me aislé por 15 días”.

Gaitán dijo que la segunda vez que se contagio fue más fuerte, “yo me aislé, me dio fiebre y dolor de garganta por un día y los demás días fue dolor en los pulmones y el pecho”

La joven señaló que al sol de hoy "todavía tengo secuela que me canso muy rápido, ni puedo subir escaleras, no puedo hacer ejercicios, porque a los dos tres minutos ya estoy cansada".

“Yo me hice la prueba en el sector privado, y no había creado anticuerpos. El miedo que uno siente es difícil, y en especial por la familia, porque uno piensa que puede afectarlos a ellos”, manifestó.

Jaime Chebirín, otro joven que también fue víctima del Covid-19 contó que lo que más le afectó fue que contagió a su padre, y también le dio un bajón. “Nadie a mi edad está preparado para eso, despertarse y sentir que no puedes respirar", expresó en "Debate Abierto".

Dijo que su forma de pensar cambió bastante, porque le hizo saber que no somos invencibles y que los jóvenes debemos entender que debemos tener miedo a esto.