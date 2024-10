¡Juan Carlos Navarro explota! “¡No quiero saber un carajo de política!

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, lanza un grito hacia el actual rumbo del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que lo ha llevado a declarar sin rodeos: “¡No quiero saber un carajo de política!”

Navarro se distanció de las sombras que rodean a su partido, a pesar de su orgullo por su afiliación y su admiración por el legado de Omar Torrijos. Con una voz firme, no escatimó en críticas hacia los actuales líderes, a quienes tildó de “vende patrias, maleantes y corruptos”.



El PRD anunció que renovará a su directiva el próximo año.

“¡A toda esa gente que me está llamando... que el PRD, que ahora sí! No, no tengo nada que ver. Soy PRD y torrijista, que quede claro”, enfatizó, dejando en claro que su lealtad no se extiende a las decisiones que han desprestigiado al partido durante los últimos cinco años.

Navarro, enfocado en su papel como defensor del medio ambiente, no dejó pasar la oportunidad de recalcar su rechazo al manejo político actual. “Nunca fui parte de esas decisiones y a mí que no me hablen de política, que me hablen de lo que realmente importa”, añadió con determinación.

El ministro concluyó su declaración con un mensaje contundente: su compromiso ahora está en la defensa de la naturaleza y los recursos naturales, poniendo un alto a las intrigas políticas. “Lo primero será hablar de la defensa de nuestra tierra y sus recursos”, sentenció, dejando claro que su prioridad son los asuntos ambientales, por encima de las luchas de poder.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio