Juan Diego fustiga pobre ejecución del MEDUCA

La deficiente ejecución de programas para las escuelas rurales por parte del Ministerio de Educación fue criticada ayer por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, durante una sesión legislativa en la cual se aprobó un traslado de partidas a esta misma cartera de gobierno por $17.5 millones.

Ante miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y funcionarios del Meduca, Vásquez mostró la foto de un inodoro de hueco, el único que existe en una escuela multigrado en el corregimiento de Villarreal de Natá, provincia de Coclé.

"Y a no más de 15 minutos de la carretera interamericana", expresó el independiente. "No es un lugar apartado".

Esta escuela tiene una sola docente para atender a entre 15 y 20 estudiantes.

"Las mamás y los papás quieren un mejor futuro para sus hijos, los quieren mandar a Aguadulce, ¿pero cómo? No hay bus porque la carretera no es buena. No hay transporte porque no hay recursos ni oportunidad de trabajo. El niño y la niña tienen que ir a una escuela con baño de hueco".

Habló también de que constantemente recibe cartas de quejas sobre otras situaciones similares en escuelas fuera de su propio circuito, en las cuales se devuelven las aguas residuales, no hay cocina, y en algunas donde las estufas no funcionan.

"Los problemas avanzan y no hay respuestas reales y concretas, y la calidad educativa, en verdad disminuye".

Los traslados de partidas al Meduca por $17.5 millones están destinados al pago de vacaciones a educadores, cancelar suministro del servicio de agua y energía, alquiler de locales para impartir clase y cancelar costo de estructuras.