Juan Diego: todo el equipo del MEF debe estar preso

El saliente diputado por libre postulación Juan Diego Vásquez le advirtió en su propia cara al viceministro Carlos González, que todo el "equipo ejecutivo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debe estar preso", por incumplir con los aportes que por ley debían hacer cada años al Fondo de Ahorro Panamá (FAP).

Los fuertes señalamientos de Vásquez se dieron durante sesión de la Comisión de Presupuesto, en la que González presentó una solicitud de créditos adicionales, entre ellos, $32 millones para aportes al FAP por los años 2018 y 2019, omitiendo 2020, 2021, 2022 y 2023.

Juan Diego Vásquez cuestionó al viceministro y le adelantó que van a tener que enfrentar responsabilidad penal por sus actuaciones.

Carlos González alegó que los pagos no se dieron por causa de la pandemia del Covid-19, a lo que Vásquez lo tildó de mentiroso, porque el gobierno no hizo un solo sacrificio...son una vergüenza.

¡No hay excusa...dejaron de ahorrar y nunca pararon de gastar", exclamó el diputado por San Miguelito.

"Decidieron no ahorrar unilateralmente, ahora traen 600 millones de dólares para pagar cuentas que no les interesó pagar, y en ningún momento se pensó en incluir la planilla y parar gastos", añadió.

El segundo hombre al mando del MEF intentó alegar que "si alguien hubiera preferido muertos, como hubo en otros lugares, esa era su conciencia, nosotros decidimos apostar a la vida de los panameños. Sí se aumento la planilla en el Ministerio de Salud, contratando médicos, enfermeras y personas que auxilian", expresó.

“Es vergonzoso decidir no ahorrar y ahora traer $600 millones en transferencias para pagos [...] es legalizar el robo”, afirmó el diputado.

“Es una vergüenza que, después de las elecciones, ustedes no reflexionen sobre el mensaje de la gente. Espero que usted sí sepa multiplicar y se dé cuenta de que no cumplió con la ley, no hay excusas”, sentenció Juan Diego.

