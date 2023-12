Judy Meana le responde a Flor por el regalo de Santa

En medio de la festividad navideña, las redes sociales están encendidas por la inesperada y áspera respuesta de la vicealcaldesa de la ciudad capital y vicepresidenta del Molirena, Judy Mena, a la periodista Flor Mizrachi.

Todo comenzó tras la publicación de la entrevista dominical "Knockout" escrita por Mizrachi, donde se le preguntó a Santa Claus qué regalaría a varios políticos, incluyendo al Presidente y Vicepresidente de la República.



Mizrachi indicó en la entrevista a Santa que a Judy le regalaría una escalera.



La reacción de Mena no se hizo esperar y, de manera inesperada, utilizó su cuenta de redes sociales en las primeras horas de este lunes navideño para responder a la periodista.



En su cuenta X, Mena lanzó una serie de mensajes críticos y controvertidos, aparentemente dirigidos a Mizrachi.



En uno de sus tweets, Mena escribió: "@judyMEANA: 'El KO de La Prensa bien fokarron: Santa súper gallo. Tú diálogo mental querida Flower power, need vibrator. Dos porque seguro quemas el first. Cold jorobada girl. Jorobada chata. Flower'. 'Lo siento eso no mejora. Te crees Flower brain pero la joroba te resta darling. Sorry'".

