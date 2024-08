A Katleen la acosaron sexualmente en el Ifarhu por pedir una beca

La exdiputada panameñista Katleen Levy reveló vivió un acoso sexual a los 17 años, cuando acudió a Ifarhu para solicitar una beca o préstamo con el fin de continuar sus estudios universitarios.

Levy explicó en su cuenta de Instagram que el sujeto en cuestión era el director de la institución durante la administración del expresidente Martín Torrijos, pero luego posteó una aclaración alegando que era un funcionario de mandos medio.

Cuando llegué al IFARHU, me presenté arregladita, bonita, llena de motivos para informarme sobre los requisitos para solicitar una beca o préstamo. El IFARHU estaba ubicado en la Vía España, cerca de la Iglesia del Carmen.

Katleen narra que luego un "licenciado me vio y dice: '¡Pásenmela!' Me hace pasar a su oficina y me dice: '¿Qué haces aquí?' Yo, bueno, vengo a buscar una beca o un préstamo, veo si aplico para la universidad, quiero ver los requisitos. Y este tipo me comienza a tocar, a besar como un perro rabioso y yo no sabía qué hacer. Yo estaba como 'esto no está pasando'. La cosa es que al final me besa, me toca y me dice: 'dame tu número de teléfono, en la noche te voy a escribir para salir'. No me dieron ninguna beca y nunca le contesté a ese tipo.”

Me dijo que si tenía relaciones con él, tendría una beca. Yo era virgen, recordó la política.

La situación dejó a Levy paralizada y en silencio, sin revelar lo ocurrido hasta que, años más tarde, al asumir el cargo de diputada y formar parte de la comisión de Credenciales, se encontró nuevamente con el mismo individuo, quien estaba en proceso de ser nombrado en el INADEH, pero finalmente no fue ratificado.

El exdirector del Ifarhu, Samuel Buitrago deploró lo sucedido a Katleen Levy y dijo que en ningún momento tuvo conocimiento de ese hecho y menos participó en esa acción tan lamentable.

