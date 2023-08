Lau reconoce que gobierno no podrá abordar crisis de IVM

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, reconoció que este gobierno no podrá solucionar la crisis del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), conocido como solidario del programa de de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

"Yo no veo una solución definitiva al problema en este gobierno. Estamos en tiempos políticos y no es un ambiente sosegado y estable para hablar este tema, pero creo que el Gobierno debe al menos dejar el camino por dónde transitar", agregó Lau.

Para el funcionario, se debe conformar debidamente la mesa del diálogo y extender la fecha mortal del IVM y extenderlo hasta el 2025 con acciones financieras, para dar espacio para lograr un acuerdo nacional.

El informe actuarial de la OIT sobre el sistema de pensiones en Panamá confirma la preocupante situación cuyas reservas para pagar las jubilaciones alcanzan un "valor nulo" en el 2024.

La OIT explica que los ingresos totales del SEBD alcanzaron $1,609 millones en 2019 y $1,401 millones en 2020. Los gastos totales del SEBD fueron $1,859 millones en 2019 y $1,919 millones en 2020, generando un déficit de $249.9 millones y $517.5 millones, respectivamente, que debieron ser cubiertos con los fondos de la reserva.

Enrique Lau resaltó en "Radar" que para hacer más sostenible el fondo de pensiones de la CSS se necesitan "más ingresos” y los $200 millones anuales que pueden llegar del contrato minero le dará oxígeno hasta el 2030.

"El informe de la OIT sobre el déficit no fue una sorpresa; puede llegar de $1,000 millones hasta $3,200 millones por año", agregó el jefe de la CSS.

"Se estima que este fondo tiene una reserva y si no hacemos nada que, para mí no es una opción, el fondo debe llegar al 2025. Si no se hace nada, nadie cobrará", sentenció Emrique Lau.

En tanto, el exsubdirector Francisco Bustamante sostuvo en "Debate Abierto" que antes de adoptar medidas, se tienen que hacer cambios sustantivos en la forma en la prestación de los servicios para convencer a la población, porque no puedes llegar diciendo te voy a aumentar la edad, te voy a aumentar el costo, porque se van a oponer.

"Ningún candidato ha tenido el coraje, o el conocimiento o el interés de abordar el problema, todo el mundo dice yo lo resuelvo, cómo, cuándo, porque hay un costo económico que el Estado va a tener que asumir en la gestión de gobierno", señaló Bustamante.

Para Bustamante, "las medidas paramétricas son inevitables, pero no puedes reclamar ante una institución fallida. Hay que hacer una reformas de gestión, de organización. En lo financiero se puede optar por un préstamo del Subsistema Mixto que está en positivo al SEBD que sería avalado por el Estado".

"Yo pienso que el aporte último que hace la OIT está en la dirección correcta y lo que me da la sensación de que está en la dirección correcta, es que ni los trabajadores ni los empresarios están de acuerdo con lo que dice", sostuvo el ex subdirector.

