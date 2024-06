Levantan impedimento de viajes al alcalde Mayer

El alcalde electo del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, podrá viajar fuera de Panamá, luego de que ayer luego que la jueza de Liquidación de Causas Penales, Agueda Rentería Sánchez, le levantara el impedimento de salida del país.

Mizrachi, a través de su abogada Esther de Frías, había solicitado una modificación de esta medida cautelar la cual fue aceptada.

No obstante, Mizrachi deberá notificarse una vez al mes dentro de los primeros cinco días. Además deberá poner en conocimiento al juzgado sobre las veces que salga del país y su retorno.

Estas decisiones se tomaron como parte del proceso seguido a Mizrachi por el supuesto delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio de la AIG.

Durante todo el tiempo que ha durado este caso, no se han encontrado pruebas que vinculen a Mizrachi a un supuesto delito e incluso un propio peritaje de Medicatura Forense del Ministerio Público demostró que el software de Criptext fue entregado, se utilizó y sigue en funcionamiento.

El empresario ha denunciado reiteradamente la persecución política de la que ha sido objeto en los últimos años.

"No solo no existe el delito, sino que hemos comprobado con pruebas periciales e informes de medicatura forense que no hay caso y que no existió el lavado", comentó en su momento.

Ya en el año 2018, el Tribunal de Cuentas determinó que no existía lesión patrimonial y anunció el cierre de la investigación en contra del empresario.

El año pasado Mizrachi denunció que la solicitud de apertura del juicio oral por el delito de blanqueo de capitales en su contra es "un doble enjuiciamiento".

