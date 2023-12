Lombana y Martín se sacan los trapos sucios

Ricardo Lombana dijo que Martín Torrijos pidió el voto para los delincuentes que hoy gobiernan en Panamá, en cambió él corrió contra esos "delincuentes y advertí que se robarían el país".

El candidato Lombana acompañó sus comentarios con un video de la campaña del 2019, en los que aparece Torrijos pidiendo el voto para Nito Cortizo, para devolver la esperanza y certeza de días mejores...garantizar la victoria de un presidente que cumplirá con el pueblo... voto plancha... Nito presidente.

"La politiquería, descentralización paralela, la minera, el presupuesto de la Asamblea, sólo algunos ejemplos del gobierno que usted votó y por el que llamó a votar a los panameños. En campaña nadie asume responsabilidades, pero por suerte aquí nada se borra", destacó el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino.

Martín Torrijos respondió que las ansias de figurar no son buena consejera, te llevan a buscar culpas y culpables donde no están. Yo de este gobierno no tengo que responder... respondo por el mío, del cual fuiste ministro consejero y cónsul en la embajada en Washington.

Torrijos también había destacado en sus redes sociales que la descentralización pasa por poner los recursos del Estado en función de las necesidades de las comunidades y que no se pierdan en el camino. Vamos a devolverle la esperanza a los panameños, y lo haremos con transparencia. Se acaba el relajo de los que han venido aprovechándose del Estado para hacer politiquería.

Unas palabras bastantes similares aparecen en la cuenta de Twitter de Laurentino Cortizo, el 29 de septiembre de 2018.

