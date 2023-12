¡Los 54 años del Día de la Lealtad!

Hace 54 años se produce el retorno del general Omar Torrijos desde México a Panamá para frustrar una asonada golpista y concretar lo que luego se denominaría el "Día de la Lealtad".

Los coroneles Ramiro ‘Pili’ Silvera Domínguez y Amado Sanjur en conjunto con la Junta Provisional al mando de los coroneles José María Pinilla y Bolívar Urrutia, en asocio con la cúpula del Conep, prepararon el golpe contra Torrijos.

Torrijos había viajado el 14 de diciembre en compañía de los mayores Rubén Darío Paredes y Armando Abel Contreras; Demetrio Basilico Lakas, Director de la Caja del Seguro Social, para presenciar el IV Clásico Internacional del Caribe en el Hipódromo de las Américas de la capital azteca.

En el evento celebrado el domingo 14 de diciembre de 1969 participaría la yegua panameña ‘Quimera’, pero el clásico lo ganó el caballo mexicano "Guadamur" segundo llegó "Gumiel" (México), luego "Farsalia" (Colombia), "Arrecife" (Venezuela), "Quimera", "Soneto II" (Venezuela), "Las Mareas" (Puerto Rico), "Tropel" (Colombia), "Melódico" (Panamá), "Fiordo" (México), "Príncipe Azul" y "Yamasa" (República Dominicana). Panamá celebraría al año siguiente al V Clásico del Caribe.

Omar Torrijos Herrera pudo salir de México en un aerotaxi operado por el piloto Antony Posada. Llega a El Salvador y allí asume el mando de la aeronave Red Grey, "El Gallo Chiricano". Una hilera de autos con las luces encendidas se apostaron a un costado de la pista del aeropuerto de David, para guiar el aterrizaje nocturno y luego es historia: se frustra el golpe.

El mayor José Hilario Trujillo recuerda que el Día de la Lealtad de 1969 se graduó en Chile y llegó a Panamá el 26 de diciembre para incorporarse a la Guardia Nacional estando ya Torrijos consolidado.

Relata a que ya estaban en la institución uniformados como Jaime Benitez, Fernando Quezada, Aristides Valdonedo, Luis Carlos Samuo, el "Chino" Correa y otros.

Trujillo dijo que le preguntaba a sus compañeros más antiguos y a su compadre Manuel Antonio Noriega a qué se debió el golpe contra Torrijos y concluían que a los oligarcas no les gustaba para nada la reforma agraria y otras medidas.

José Hilario recuerda que Noriega entró en septiembre de 1963 a la Guardia Nacional y quien le consiguió el alta fue el entonces mayor Torrijos, que era jefe de Colón. Allí también estaban los tenientes Rubén Darío Paredes y Armando Abel Contreras.

Noriega era un subteniente nuevo. Cometió una falta y lo mandaron para Panamá, para y cuando llega a la capital se toma con Omar en el cuartel central.

Me cuenta mi compadre Manuel Antonio que el general Vallarino le dice a Torrijos: ¡mira Omar tu ahijado haciendo trastadas! y Torrijos le dijo: ¡Mi General si fuera por hacer trastadas, ya usted hace rato me hubiera botado¡. Yo me lo voy a llevar a Chiriquí y allá lo puso de jefe del tránsito. Allí estaba otro grupo de militares, entre ellos, Boris Martinez, los hermanos García.

Cuando se produce el golpe de 1968, Noriega era capitán. En agosto de 1969 asciende a mayor y lo mandan otra vez a Chiriquí como jefe porque Torrijos se olía cosas y por otras razones de geopolíticas con los norteamericanos, relata José Hilario Trujillo.

En Chiriquí se daban los choques con la guerrilla arnulfista preparados por el uruguayo Walter Sardiñas y le estaban propinando muchas bajas a la Guardia Nacional, por lo que Torrijos crea la Compañía Urracá, para entonces al mando del capitán Eduardo Herrera, para contrarrestar a la insurgencia.

Cuando se produce el retorno a Torrijos desde México, por cuestiones de la vida allí en David estaban Noriega y Eduardo Herrera, destaca Trujillo. Ambos -al igual que Omar- llegaron a comandar la Fuerza Pública de Panamá.

